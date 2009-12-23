جایزه و مدال طلای ابن سینا به یک چینی اختصاص یافت

به گزارش خبرگزاری مهر، جایزه ابن سینا برای اخلاق در علم و مدال طلای ابن سینا به پرفسور کیو رن زونگ از کشور چین اهدا شد.



دکتر حسین نادری منش در این مراسم پیام وزیر علوم را قرائت کرد و سپس دکتر مجیدی سفیر و نماینده دائم ایران در یونسکو درباره ارزش، اهمیت و علت در نظرگرفتن این جایزه سخنانی را بیان کرد.



سفیر و نماینده دائم چین در سازمان یونسکو در ادامه این مراسم از اهدای جایزه ابن سینا به یک تبعه چینی ابراز خرسندی کرد.

فیلیپ بوسکن عضو هیئت داوران نیز به بیان معیارها و ملاکهای انتخاب برنده جایزه پرداخت و تواناییها و صفات علمی پرفسور کیو رن زونگ را برای حاضران تشریح کرد.



پرفسور کیو رن زونگ برنده جایزه ابن سینا برای اخلاق در علم نیز از ابتکار جمهوری اسلامی ایران برای تاسیس این جایزه قدردانی کرد و در خصوص رویکردهای مختلف و مبانی فکری اخلاق در علم مطالبی بیان کرد.