پرندگان مهاجر به استان ایلام وارد شدند

به گزارش خبرنگار مهر در ایلام، قاسم دیانت طلب صبح چهارشنبه در جمع خبرنگاران اظهار داشت: هم اکنون با توجه به سردتر شدن هوا، گروه های بزرگ پرنده مهاجر برای گذرندان زمستانی امن به استان ایلام وارد شده اند.

وی بیان داشت: ورود پرندگان مهاجر طی چند هفته گذشته از لحاظ تنوع گونه به اوج خود رسیده است.

این مسئول با اشاره به اینکه با گرمتر شدن هوا و تا پایان فرودین ماه پرندگان مهاجر به مکان اصلی خودشان باز می گردند، خاطرنشان کرد: از مهمترین گونه های مهاجر به استان ایلام می توان به هوبره، درنای، غاز خاکستری، باکلان، آنقوت و..اشاره کرد.

دیانت طلب عنوان کرد: بیشتر این گونه ها به تالابها و زیستگاه های شهرستان دهلران مهاجرت کرده اند.

این مسئول یادآور شد: ماموران محیط زیست استان ایلام حفاطت ویژه ای از این تالابها دارند.