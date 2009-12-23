معرفی رقم جدید گندم مقاوم به بیماری

حسین غفاری مدیر روابط عمومی این موسسه در گفتگو با خبرنگار مهر با تاکید بر اینکه این موسسه تحقیقاتی متولی تولید ارقام اصلاح شده دانه های گیاهی، گیاهان علوفه ای، حبوبات، سبزی و صیفی و محصولات باغبانی است افزود: یکی از ماموریتهای این موسسه تولید ارقام جدید است که در این زمینه برنامه هایی در حوزه محصولات استراتژیک در دست اجرا داریم.

وی تولید رقم جدید گندم "ارگ" را از نمونه های این تحقیقات ذکر کرد و ادامه داد: رقم گندم زراعی "ارگ" دارای عملکرد خوبی است که علاوه بر مقاوم در برابر شوری نسبت به زنگ سیاه و زنگ زرد گندم که دو بیماری مهم گندم به شمار می روند نیز مقاوم است.

غفاری با تاکید بر اینکه حدود 7 تا 8 سال طول می کشد تا یک رقم اصلاح شده در کشور معرفی شود، خاطرنشان کرد: علاوه بر گندم موفق به معرفی دو رقم جدید ذرت هیبرید (تلاقی دو والد برای تولید رقم جدید) شدیم که نسبت به ارقام تجاری قدیم برتری عملکرد دارند.

مدیر روابط عمومی موسسه تحقیقات اصلاح نهال و بذر، نام این دو رقم جدید ذرت را "فجر" و "دهقان" نام برد و اضافه کرد: این ارقام دارای پدیده "هتروزیس" هستند به این معنا که نسبت به والدین خود از عملکرد بالاتری برخوردند.

وی خوش خوراکی و دانه بندی را از دیگر ویژگیهای این ارقام ذکر کرد و افزود: دانه بندی این ارقام به گونه ای است که دانه های ذرت بر روی چوب بلال کامل است و کچلی ندارد.