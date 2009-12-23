کلینیک صنعت در دانشگاه امیرکبیر راه اندازی می شود

شاهرخ مهدوی، در گفتگو با خبرنگار مهر، به ارتباط این دانشگاه با بخش صنعت اشاره کرد و افزود: ارتباط میان بخش صنعت و دانشگاهها به مرحله اعتماد سازی رسیده است به طوریکه در حال حاضر دانشگاه امیرکبیر 60 میلیارد تومان پروژه با بخش صنعت دارد ضمن آنکه موفق به تجاری سازی برخی از پروژه ها شدیم.

وی اظهار داشت: به منظور ایجاد ارتباط بیشتر و ارتقای توانمندیهای دانشگاه اقدام به راه اندازی کلینیک صنعتی در دانشگاه کردیم.

کارشناس امور قراردادهای دانشگاه امیرکبیر با اشاره به پتانسیل های این دانشگاه، ادامه داد: دانشگاه امیرکبیر با توجه به نیرویها و دانش به روزی که دارد، می تواند نیاز بخش صنایع را در کمترین زمان و هزینه برآورده کند بر این اساس اقدام به ایجاد کلینیک صنعتی در دانشگاه کردیم.

وی اضافه کرد: صنایع با مراجعه به این کلینیک، مشکلات خود را با ما درمیان می گذارند و ما با اعزام کارشناس اقدام به رفع مشکلات و موانع در بخش صنعتی می کنیم این امر موجب ارتباط بیشتر میان دانشگاه و صنعت می شود.

مهدوی با تاکید بر اینکه خدمات این کلینیک شامل کلیه صنایع چون خودروسازی، صنایع سنگین، مهندسی مکانیک، شیمی، برق، پلیمر، کشتی سازی و دریانوردی می شود، گفت: در آینده نیز کلینیکی در حوزه نفت، گاز، پتروشیمی ایجاد خواهد شد.