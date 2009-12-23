سعیدلو بر لزوم حمایت از ورزش همگانی تاکید کرد

به گزارش خبرگزاری مهر، علی سعیدلو که روز سه شنبه در ورزشگاه شهید دستغیب شیراز در جمع ورزشکاران طرح آسیا ویژن حضور یافته بود با بیان این مطلب افزود: با وجود ظرفیت اجتماعی بالا، نیروهای جوان پرانرژی و امکانات مناسب، متاسفانه در حال حاضر به درستی از این ظرفیت ها استفاده نمی شود. براین اساس در اولویت نخست باید سهم ورزش کشور را مشخص کرده و بر اساس آن توقعات را ساماندهی کرد.



وی تاکید کرد: همان گونه که مقام معظم رهبری اظهار داشتند ورزش همگانی، پایه ای برای فتح قله قهرمانی است، ما هم معتقدیم ورزش همگانی زیر بنای ورزش قهرمانی است .



سعیدلو افزود: هر کشوری که بیشترین افراد جامعه آن را جوانان تشکیل دهند دارای پتانسیل بسیار بالایی است و ایران اسلامی از این مزیت برخورداراست، پس باید تمام مسئولان تلاش کنند تا بستری برای جامعه فراهم شود که ورزش اولویت اول مردم در زندگی روزمره باشد وافراد جامعه برای سلامتی خود و جامعه، روزانه زمانی را به ورزش کردن اختصاص دهند.