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۲ دی ۱۳۸۸، ۱۰:۰۹

کارگاه آموزشی منطقه‌ای نظارت و ارزیابی دانشگاهها برگزار می‌شود

کارگاه آموزشی منطقه‌ای نظارت و ارزیابی دانشگاهها برگزار می‌شود

پنجمین کارگاه آموزشی منطقه ای ویژه هیئت های نظارت و ارزیابی استانی دانشگاهها 10 دی ماه در دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) قزوین برگزار می شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، در این کارگاه اعضای هیئت های نظارت و ارزیابی استانهای مرکزی، قزوین، زنجان و قم همچنین کارشناسان ذیربط از دفاتر نظارت و دبیرخانه هیئت های استانی دانشگاههای منتخب شرکت دارند.

این کارگاهها جهت آشنایی شرکت کنندگان با آئین نامه ها، مقررات و مباحث و مبانی مرتبط همچنین فرایند نظارت و ارزیابی از دانشگاهها و مراکز آموزش عالی مستقر در استانهای مختلف توسط دبیرخانه شورای نظارت و ارزیابی آموزش عالی تشکیل و به شرکت کنندگان در کارگاه با همکاری دانشگاه مجری گواهینامه معتبر ارائه می شود و تا پایان سال در استانهای اصفهان، فارس و خوزستان نیز برگزار خواهد شد.

کد مطلب 1005573

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