به گزارش خبرگزاری مهر، در این کارگاه اعضای هیئت های نظارت و ارزیابی استانهای مرکزی، قزوین، زنجان و قم همچنین کارشناسان ذیربط از دفاتر نظارت و دبیرخانه هیئت های استانی دانشگاههای منتخب شرکت دارند.

این کارگاهها جهت آشنایی شرکت کنندگان با آئین نامه ها، مقررات و مباحث و مبانی مرتبط همچنین فرایند نظارت و ارزیابی از دانشگاهها و مراکز آموزش عالی مستقر در استانهای مختلف توسط دبیرخانه شورای نظارت و ارزیابی آموزش عالی تشکیل و به شرکت کنندگان در کارگاه با همکاری دانشگاه مجری گواهینامه معتبر ارائه می شود و تا پایان سال در استانهای اصفهان، فارس و خوزستان نیز برگزار خواهد شد.