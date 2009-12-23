رونمایی نسل جدید ماهواره ملی "طلوع" در دهه فجر

به گزارش خبرگزاری مهر، سردار سرتیپ پاسدار احمد وحیدی اظهار داشت: این ماهواره که به دست توانمند تربیت یافتگان مکتب حسینی، متخصصان و دانشمندان زبده و کارآمد صا ایران طراحی و ساخته شده است، گام بلندی برای حضور فعال و مستمر جمهوری اسلامی ایران در فضا و بهره‌برداری گسترده از ظرفیتهای بسیار خوبی است که در این حوزه وجود دارد.

وی همچنین اظهار داشت: صنایع الکترونیک شیراز بعنوان قطب صنعت راداری والکترونیکی کشور موفق شده طیف وسیعی از امکانات، تجهیزات و توانمندیهای راداری مورد نیاز کشور و بخش دفاع را تامین نماید.

وزیر دفاع افزود: این طیف وسیع به لحاظ تنوع در کاربرد و پوششهای هوایی ، زمینی و دریایی کشور را در موقعیت جدیدی از اقتدار دفاعی قرار داده است.

سردار وحیدی تصریح کرد: دستاوردهای مهم وزارت دفاع در حوزه الکترونیک علاوه بر افزایش قدرت بازدارندگی جمهوری اسلامی ایران، به انحصار چند کشور در این حوزه بسیار پیچیده خاتمه داده و انحصار آنها را شکسته است.

وزیر دفاع با بیان اینکه جنگ نرم و رفع تهدید نیازمند شناسایی، جمع آوری اطلاعات، شناخت و تحلیل سیستمهای دشمن است، اظهار داشت: هم اکنون ظرفیت فن آوری مدرن و روزآمد در بکارگیری سیستم های جنگ الکترونیک برای شناسایی تجهیزات و تحرکات دشمن با تولید نرم‌افزارهای مناسب فراهم شده است.

سردار وحیدی تاکید کرد: نیازهای عملیاتی نیروهای مسلح با بهره‌برداری از تجهیزات بومی و مطمئن صنایع دفاعی وزارت دفاع تامین می شود و حاصل آن برقراری امنیت پایدار در گستره میهن اسلامی است.

وی گفت: نیروهای مسلح با این تجهیزات مدرن قادرند ضمن غافلگیری و شناسایی لحظه به لحظه تحرکات نرم افزاری و سخت افزاری دشمن، هر گونه تحرک و قدرت مانور را از آنان سلب نمایند.

سردار وحیدی افزود: پیشرفت ها و تحولات شگرفی که در صنعت دفاعی بوحود آمده، ناشی از روحیه حسینی و مکتبی است که با شعار جاوید و جانبخش "هیهات منا الذله" درس خودباوری را در کالبد پیروان خود دمیده است.

وزیر دفاع در پایان از اقدامات مدیران و کارکنان خدوم و متعهد صاشیرازی و مجموعه صنایع الکترونیک ایران وزارت دفاع قدردانی کرد و این فعالیت ها را در راستای تقویت قدرت دفاعی جمهوری اسلامی ایران توصیف کرد.

گفتنی است سردار وحیدی در طول اقامت در استان فارس بعنوان نماینده ویژه رئیس جمهور در شهرستان فیروزآباد حضور یافت و مسائل و مشکلات و مصوبات استانی هیئت محترم دولت را در ارتباط با این شهرستان پیگیری و مورد بررسی قرار داد.

وزیر دفاع همچنین از مراکز مهم نیروهای مسلح مستقر در استان فارس بازدید و از نزدیک در جریان فعالیتهای آنان قرار گرفت.

فرماندهان و مسئولان ارشد نیروهای مسلح استان فارس نیز در جلسه ای، آخرین اقدامات و فعالیتهای حوزه کاری خود را به اطلاع ایشان رساندند.