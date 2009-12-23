تدفین 2 شهید گمنام در دانشگاه هرمزگان

به گزارش خبرگزاری مهر، احمد نوحه گر - رئیس دانشگاه هرمزگان در این مراسم طی سخنانی تدفین شهدا در دانشگاه را مایه عزت، خیر و برکت و غنی شدن فضای معنوی دانشگاه به فرهنگ عاشورایی دانست و گفت: امروز دانشگاهیان هرمزگان به خود افتخار می کنند که میزبان شهدایی هستند که تا ابد این ملت را بیمه کرده اند.

وی اظهار داشت: تدفین هرکدام از این شهدا که معنای کامل لغات فرهنگ غنی عاشورا هستند، مایه تحکم، پیشرفت و نهادینه شدن آن فرهنگ ناب در سراسر جهان خواهند بود.

آیت الله غلامعلی نعیم آبادی - امام جمعه بندرعباس نیز در این مراسم دانشجو و طلبه را دو نگهبان اصلی انقلاب و اسلام دانست و اظهار امیدواری کرد تا تدفین شهدا در این دانشگاه در کنار توسعه علمی دانشگاه، مایه برکت معنوی و توسعه فرهنگ شهادت و ایثار باشد.