نبود راه مناسب شهرستان آبدانان را در بن بست قرار داده است

به گزارش خبرنگار مهر در ایلام، پرویز کوثری ظهر چهارشنبه در جمع خبرنگاران اظهار داشت: یکی از مهمترین و بزرگترین مشکلت شهرستان آبدان کمبود راه مناسب است که این مشکل باعث شده شهرستان آبدانان در بن بست جغرافایی قرار بگیرد.

وی بیان داشت: وجود این مشکل باعث عدم توسعه شهرستان و مانع از پیشرفت شهرستان شده است.

این مسئول با اشاره به اینکه شهرستان آبدانان دارای استعدادهای فروان در زمینه گاز و نفت است، خاطرنشان کرد: از دیگر مشکلات شهرستان آبدانان کمبود اعتبارت فرهنگی شهرستان است.

کوثری عنوان کرد: باید اعتبارات بخش فرهنگی شهرستان آبدانان افزایش یابد تا روند ساخت کتابخانه ها و مصلای این شهرستان به خوبی انجام شود.

این مسئول یادآور شد: امید است مسئولان به مشکلات شهرستان آبدانان توجه ویژه ای داشته باشند.