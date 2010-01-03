بانوان دونده با ترکیب کامل در مسابقات قهرمانی آسیا شرکت می کنند

آذردخت نیازاده در گفتگو با خبرنگار مهر ضمن بیان این مطلب افزود: سومین دوره مسابقات دوومیدانی قهرمانی داخل سالن آسیا اسفندماه سال‌جاری به میزبانی کشورمان در تهران برگزار می شود که خوشبختانه با توجه به موافقت تمامی کشورهای آسیایی مسابقات بخش بانوان بطور مجزا و بدون حضور مردان برگزار خواهد شد.

وی افزود: این مسئله به ما امکان می دهد تا بانوان دونده کشورمان از فرصت بدست آمده استفاده کرده و در تمامی مواد مسابقات داخل سالن قهرمانی آسیا شرکت کنند.

نایب رئیس فدراسیون دوومیدانی در امور بانوان خاطر نشان کرد: بهمن ماه سال‌جاری یک دوره مسابقات انتخابی در سطح باشگاهی و تیم ملی به همراه رقابت‌های دوومیدانی المپیاد ایرانیان را برگزار می کنیم و به واسطه آن ترکیب نهایی دوندگان شرکت کننده در رقابت‌های آسیایی تهران را اعلام خواهیم کرد.

وی با اشاره به اینکه در صورت نیاز یک اردوی متمرکز را برای بانوان دونده در تهران برپا خواهیم کرد، افزود: ما برای انتخاب دوندگان در مسابقات قهرمانی داخل سالن آسیا رکورد ورودی در نظر نگرفته‌ایم اما برای مشخص شدن سطح فنی دوندگان رکوردهای بانوان را با دوندگان آسیایی مقایسه خواهیم کرد تا بهترین نفرات در این مسابقات شرکت کنند.

رقابت‌های دوومیدانی قهرمانی داخل سالن آسیا اسفندماه سال‌جاری در تهران برگزار می شود.