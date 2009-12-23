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۲ دی ۱۳۸۸، ۱۰:۴۷

زارعیان در گفتگو با مهر:

هیئت مدیره مخابرات قبل از فوت مالک بلوک سهام مخابرات تعیین شده بود

هیئت مدیره مخابرات قبل از فوت مالک بلوک سهام مخابرات تعیین شده بود

مدیر روابط عمومی شرکت مخابرات با اشاره به فوت ناگهانی خریدار و مالک بلوک مدیریتی سهام شرکت مخابرات ایران گفت: اعضای هیئت مدیره مخابرات قبل فوت ناگهانی مدیرعامل شرکت توسعه اعتماد مبین معرفی شده بودند.

داوود زارعیان در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: بر اساس نتایج به دست آمده دکتر وفا غفاریان (عضو هیئت مدیره شرکت مخابرات ایران) از طرف شرکت توسعه اعتماد مبین، دکتر سید هاشمی از طرف شرکت مبین و مهردادی از طرف شرکت مهستان به عنوان اعضای هیئت مدیره معرفی شدند.  

وی اظهار داشت: همچنین مهندس وحید صدوقی (مدیر عامل شرکت ارتباطات سیار) و مهندس ناصر یوسف پور نیز به عنوان نمایندگان حقوقی دولت و سهام عدالت در هیئت مدیره شرکت مخابرات ایران معرفی شدند.

به گفته زارعیان، اعضای هیئت مدیره مخابرات قبل از فوت دکتر مجید سلیمانی پور مدیرعامل و عضو هیئت مدیره شرکت توسعه اعتماد مبین برگزیده شده بودند. 

دکتر سلیمانی پور خریدار و مالک بلوک مدیریتی سهام شرکت مخابرات ایران صبح روز پنجشنبه ۱۹ آذرماه بر اثر گازگرفتگی درگذشت.

کد مطلب 1005583

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