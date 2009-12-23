هیئت مدیره مخابرات قبل از فوت مالک بلوک سهام مخابرات تعیین شده بود

داوود زارعیان در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: بر اساس نتایج به دست آمده دکتر وفا غفاریان (عضو هیئت مدیره شرکت مخابرات ایران) از طرف شرکت توسعه اعتماد مبین، دکتر سید هاشمی از طرف شرکت مبین و مهردادی از طرف شرکت مهستان به عنوان اعضای هیئت مدیره معرفی شدند.

وی اظهار داشت: همچنین مهندس وحید صدوقی (مدیر عامل شرکت ارتباطات سیار) و مهندس ناصر یوسف پور نیز به عنوان نمایندگان حقوقی دولت و سهام عدالت در هیئت مدیره شرکت مخابرات ایران معرفی شدند.



به گفته زارعیان، اعضای هیئت مدیره مخابرات قبل از فوت دکتر مجید سلیمانی پور مدیرعامل و عضو هیئت مدیره شرکت توسعه اعتماد مبین برگزیده شده بودند.

دکتر سلیمانی پور خریدار و مالک بلوک مدیریتی سهام شرکت مخابرات ایران صبح روز پنجشنبه ۱۹ آذرماه بر اثر گازگرفتگی درگذشت.