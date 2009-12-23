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۲ دی ۱۳۸۸، ۱۰:۴۰

بوناچیچ:

باید از منطقه قرمز جدول خارج شویم

باید از منطقه قرمز جدول خارج شویم

کرمان - خبرگزاری مهر: سرمربی مس کرمان با اشاره به نیاز تیم مس به کسب سه امتیاز در همدان گفت: هدف تیم، خارج شدن از منطقه قرمز جدول است.

لوکا بوناچیچ در گفتگو با خبرنگار مهر در کرمان در خصوص دیدار این هفته مس با پاس همدان گفت: طی هفته گذشته چهار جلسه تمرینی با توجه به شرایط تیم پاس برگزار شد و در این تمرینات بازیکنان مس خود را آماده نشان داده اند و امیدواریم بتوانیم با سه امتیاز به کرمان بازگردیم.

وی افزود: ترکیب تیم مشخص شده است و تنها هدف بازیکنان و کادر فنی نیز خارج کردن مس کرمان از محدوده قرمز جدول لیگ برتر است.

بوناچیچ اضافه کرد: پاس نیز شرایط مس کرمان را دارد و بازی مشکلی را پیش رو خواهیم داشت چون آنها نیز می خواهند از امتیاز میزبانی استفاده کنند.

سرمربی مس کرمان افزود: تمام بازیکنان مورد نظر در شریط مناسب قرار دارند و با تمام توان مقابل پاس همدان به میدان می رویم.

وی تاکید کرد: تمرینات مس کرمان تعطیل نمی شود و در ایام توقف لیگ برتر، مس به تمرینات فشرده خود برای رسیدن به آمادگی لازم ادامه می دهد.

کد مطلب 1005585

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