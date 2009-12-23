دفتر ادبیات طنز حوزه هنری آذربایجان غربی آغاز بکار کرد

به گزارش خبرنگار مهر در ارومیه، رئیس حوزه هنری آذربایجان غربی در مراسم افتتاح این دفتر رشد و توسعه ادبیات طنز، تدوین اهداف و راهکارهای رشد و توسعه‌ی این هنر در استان را از اهداف راه اندازی این دفتر عنوان کرد.

پناه نجف زاده ادامه داد: با آغاز به کار دفتر ادبیات طنز در استان تولید آثار فاخر ادبی، ساماندهی هنرمندان این عرصه و ایجاد محیطی شاد و نشاط انگیز در دستور کار حوزه هنری استان قرار می گیرد.

در ادامه این مراسم سعید سلیمان‌پور از شاعران و طنزنویسان جوان استان از طرف رئیس حوزه هنری آذربایجان غربی به عنوان مسئول دفتر طنز منصوب شد.

طنز نویسی در ایران قدمتی دیرینه دارد و در دوره های مختلف نویسندگان نامداری در این مقوله آثار ادبی بزرگی را بر جا گذاشتند که از جمله‌ آنان می توان به عبید ذاکانی و دهخدا اشاره کرد.