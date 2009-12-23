دو بازیکن استقلال اهواز برای خود بازی می کنند/ قهرمانی سپاهان مبارک

عبدالحمید رمضانی در گفتگو با خبرنگار مهر، ضمن بیان این مطلب افزود: این دو بازیکن که در خطوط میانی و دفاع حضور دارند برای دل خودشان بازی می کنند. این حرف من نباید سوءتعبیر شود و این باور به وجود آید که منظور من این است که آنها کم کاری می کنند. این بازیکنان باید بدانند برای تیم استقلال اهواز بازی می کنند. پس باید ابتدا برای این تیم و بعد برای هواداران پرتعدادش بازی کنند.

وی در خصوص دیدار استقلال اهواز برابر سپاهان اصفهان که با شکست 5 برصفر این تیم همراه بود، خاطر نشان کرد: ما باید تمامی نفرات استقلال اهواز، چه آنها که روی نیمکت نشسته بودند و چه نفراتی که در میدان حاضر بودند را آنالیز کنیم. باید این شکست را علت یابی کنیم.

مدیر تیم فوتبال استقلال اهواز افزود: به گواه کلیه نفرات تیم سپاهان و سرمربی این تیم، تیم ما تا پیش از آنکه گل اول را دریافت کند، برتر از میهمان خود بود و با ارائه یک بازی تهاجمی به چهار فرصت مسلم گلزنی رسید. شاید اگر میلاد میداودی در دقیقه 2 تک به تک را بیرون نمی زد، ورق برمی گشت و ما حتی برنده از زمین خارج می شدیم.

رمضانی ادامه داد: ما نیمه دوم را هم هجومی آغاز کردیم و بازهم به شانس گل رسیدیم اما بر خلاف جریان بازی گل خوردیم. گل دوم که وارد دروازه استقلال اهواز شد، استرس و اضطراب به وجود بازیکنان افتاد. آنها از ترس اینکه مبادا در خانه شکست بخورند، حمله می کردند. تیم ما سراسر حمله بود و در این شرایط تیم سپاهان با استفاده از ضدحملات به سه گل دیگر رسید.

وی با اشاره به اینکه استقلال اهواز روز بدی را مقابل سپاهان داشت، خاطر نشان کرد: در این شرایط باید از بازیکنان سئوال کنیم که آیا با میل شخصی خود بازی تهاجمی را در دستور کار قرار داده و بدون گروه حمله می کردند یا اینکه مربی به آنها چنین دستوری داده بود.

سرپرست تیم فوتبال استقلال اهواز با ابراز تشکر از هواداران این تیم افزود: هواداران استقلال اهواز روز سه شنبه فهمیدند تیم‌شان بازی می کند و روی حوادث دروازه‌اش باز شده است به همین خاطر تا دقیقه 90 این تیم را تشویق کردند. آنها با این کار به ما منت گذاشتند و امیدوارم بتوانیم لطف آنها را جبران کنیم و از شرمندگی شان درآییم. از امروز دین هوادران به گردن بازیکنان است و باید این دین را ادا کنند.

رمضانی در ادامه به تیم پرستاره سپاهان اشاره کرد و گفت: نباید غافل شویم که تیم سپاهان صدرنشین جدول رده بندی و تیمی کاملا حرفه‌ای است. این تیم آنقدر مهره دارد که نفرات تعویضی‌اش در بازی با استقلال اهواز مهدی جعفرپور و شاهین خیری بودند که برای هر تیمی نعمت هستند. من برای گردهم آوردند این بازیکنان به مدیریت سپاهان تبریک می گویم.

وی قهرمانی تیم سپاهان را پیشاپیش تبریک گفت و افزود: ما به این تیم غبطه می خوریم. تیمی که با حمایت خوب شرکت فولاد به جایگاهی رفیع در فوتبال ایران رسیده است. آرزوی ماست که شرایطی همچون تیم سپاهان داشته باشیم و از این حمایت و امکانات بهره ببریم.

سرپرست تیم فوتبال استقلال اهواز با انتقاد از افرادی که موضوع تغییر زمان دیدار این تیم برابر سپاهان را مطرح کردند، گفت: برخی نارفیقان شایعه کرده بودند، زمان بازی استقلال اهواز - سپاهان تغییر کرده است. حتی شبکه خبر نیز اعلام کرد بازی در ساعت 15 برگزار می شود. با وجود این شیطنت‌ها تماشاگران زیادی برای تماشای این بازی به ورزشگاه تختی اهواز آمده بودند.

رمضانی در خاتمه تصریح کرد: باید ببینیم مشکل از کجاست. من در زمینه فنی دخالت نمی کنم اما اعتقاد دارم تیم استقلال اهواز از دقیقه 70 به بعد از نظر بدنی کم می آورد و افت می کند.