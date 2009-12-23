تدریس زبانهای اقوام به آمادگی دانشگاه ها بستگی دارد

به گزارش خبرگزاری مهر از تبریز، محمدرضا مخبر دزفولی افزود: شورای عالی انقلاب فرهنگی موافقت خود را با ایجاد زبان های اقوام مختلف اعلام و در این ارتباط هیچ مشکلی وجود ندارد و اگر هر یک از دانشگاه های کشور در این زمینه اعلام آمادگی کند می توانند اقدام به راه اندازی چنین رشته های نمایند.

وی در خصوص وضعیت تدریس زبان ترکی نیز اظهار داشت: ایجاد رشته زبان و ادبیات ترکی در مناطق آذری نشین ایران به آمادگی دانشگاه های این مناطق بستگی دارد.

دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی گفت: هم اکنون نیز برخی از دانشگاه های کشور به صورت واحدی می توانند اقدام به ایجاد رشته و زبان اقوام مختلف در کشور کنند.

مخبردزفولی با بیان اینکه راه اندازی رشته زبان و ادبیات ترکی از نظر شورای عالی فرهنگ عمومی هیچ منع قانونی ندارد، تصریح کرد: البته برنامه ریزی برای راه اندازی این رشته بر عهده وزارت علوم، تحقیقات و فناوری است.

وی اضافه کرد: در این راستا ارزیابی وضعیت مناطق و میزان استقبال از رشته مورد نظر، تامین استاد و دانشجو از عوامل مهم می باشد.

دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی با تاکید بر اینکه این نهاد، مرکز سیاست گذاری است، گفت: کارهای اجرایی در حوزه تصمیم سازی این نهاد بر عهده دستگاه های مربوطه است.