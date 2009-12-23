مقدمات نرم افزاری "اندیشگاه تعالی فرهنگی" کرج فراهم شد

به گزارش خبرنگار مهر در کرج، مهدی عسگری در جلسه شورای فرهنگ عمومی شهرستان کرج در جمع اعضای این شورا اظهار داشت: اندیشگاه تعالی فرهنگی کرج قرار است به عنوان مغز متفکر برنامه ریزی فرهنگی شهر عمل کرده و مسائل و مشکلات فرهنگی را مورد بررسی قرار داده و در رابطه با آن،برنامه ریزی و تصمیم سازی کرده و به صحن شورای فرهنگی عمومی شهرستان کرج برای تصمیم گیری ارائه کند.

وی افزود: در حقیقت کار این مرکز نیازسنجی فرهنگی و ارائه راهکار است و به عنوان بازوی فکری شورای فرهنگی کرج عمل خواهد کرد.

این مسئول خاطرنشان کرد: در جلسات و مصوبات قبلی مقرر شده بود تا همزمان با مهیا شدن مقدمات راه اندازی اندیشگاه تعالی فرهنگی کرج توسط اداره فرهنگ و ارشاد این شهرستان،‌ فضا، ‌امکانات و اعتبار جاری مورد نیاز آن تامین شده و در اختیار این اداره قرا گیرد که تاکنون این امر محقق نشده است.

عسگری بیان داشت: ‌لازمه راه اندازی "مرکز تصمیم ساز فرهنگی" فراهم شدن امکانات حداقلی توسط سایر دستگاه ها به وی‍ژه فرمانداری است.

35 میلیون تومان برای برپایی نمایشگاه حجاب کرج نیاز است

رئیس اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی کرج در ادامه جلسه به مسئله عفاف و حجاب اشاره و اعلام کرد: درباره مسئله عفاف و حجاب که در کمیته صیانت از حقوق شهروندی کرج مطرح شده با موسسه های مختلفی از جمله موسسه خیبر مذاکراتی شده تا یک کارگاه و نمایشگاه بزرگ عفاف و حجاب ، حداقل به مدت شش ماه در کرج دایر شود و این نمایشگاه قابلیت تداوم نیز دارد.

عسگری بیان داشت: برای برگزاری این نمایشگاه ، فضایی به وسعت 500 مترمربع و اعتبار حداقل 35 میلیون تومان، نیاز است که در صورت تامین اعتبار و اجرایی شدن، بیش از 80 هزار دانش آموز و هزاران دانشجوی دختر می توانند از این نمایشگاه دیدن کرده و از نزدیک با مسائل مربوط با حجاب آشنا شوند.

شورای فرهنگ عمومی برای گره گشایی از مسائل فرهنگی به فکر چاره باشد

همچنین در این جلسه فرماندار کرج با تاکید بر کیفی شدن جلسه متذکر شد: برخی از نهادها مانند دفتر امام جمعه و یا آموزش و پرورش، ابزارهای فرهنگی قوی هستند که در نهادینه کردن فرهنگ عمومی، نقش موثری دارند.

عیسی فرهادی افزود: جلسه شورای فرهنگ عمومی کرج نیز باید در زمینه سیاستگذاری، ساماندهی، آسیب شناسی، خدمتگزاری و گره گشایی از مسائل فرهنگی جامعه فعالیت کند و به طور مثال روی مسائل فرهنگی مهمی مانند "ولایت پذیری" و "فرهنگ نماز" بیش از گذشته کار کند.

وی اظهار داشت: هیچ فرهنگی در دنیا مانند دین مبین اسلام به مقوله کار و مسائل مرتبط به آن همانند سحرخیزی و مزد حلال تاکید نکرده و این مسائل باید در برنامه ریزیهای فرهنگی کرج مدنظر قرار گیرد و کارهای فرهنگی را به سوی ارزشهای اسلامی سوق داد.

این مسئول خاطرنشان کرد: کلانشهر کرج به واسطه مهاجرپذیری و سکونت اقوام مختلف به برنامه ریزی بیشتر و دقیق تری در زمینه فرهنگ عمومی نیاز دارد.

فرهادی از اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی کرج به عنوان موتور محرکه شورای فرهنگی عمومی شهرستان نام برد و گفت: پرداختن به فرهنگ از تاکیدات رهبر معظم انقلاب است و کار فرهنگی به یادآوری، پیگیری، تکرار و رعایت از سوی متولیان نیاز دارد در غیر این صورت اجرایی شدن آن بسیار دشوار خواهد بود.

معاون استاندار تهران ادامه داد: فرمانداری کرج آمادگی دارد تا اعتبار برنامه های آموزشی توسط نهادهای فرهنگی مانند آموزش و پرورش را برعهده گیرد تا اقشار مختلف مردم اعم از کارگران، مربیان ورزشی، صاحبان امور صنفی متعدد و ... مورد آموزش قرار گیرند.

راهکارهای فرهنگی مختلفی به ادارات کرج ابلاغ می شود

معاون سیاسی انتظامی فرمانداری کرج نیز اعلام کرد: در برنامه ریزی فرهنگی برای کلانشهر کرج با به شرایط بومی و آسیبهای فرهنگی آن توجه لازم را داشت.

کریم چناری افزود: مدیران 30 ارگان کرج دیدگاه های خود را در رابطه با مسائل فرهنگی این شهر مطرح کردند که نتیجه بررسی این پیشنهادها در قالب راهکاری باید به خود این دستگاه ها ابلاغ شود تا هر اداره ای متناسب با جایگاه خود در حل مسایل فرهنگی شهر بکوشد.

وجود خلا فرهنگی در ورزش کرج

همچنین رئیس اداره تربیت بدنی کرج نیز در این جلسه اظهار داشت: هم اکنون یک خلا فرهنگی در ورزش کرج دیده می شود و این بخش به برنامه ریزی فرهنگی بیشتری نیاز دارد.

علی فیروزگاه افزود: نمی توان برای بخشهای مختلف ورزش اعم از نونهالان و بزرگسالان برنامه فرهنگی یکسانی مطرح کرد و به نظر می رسد بهترین شیوه برای انتقال برنامه های فرهنگی به ورزشکاران استفاده از مربیان ورزشی باشد.

وی اظهار داشت: تربیت بدنی کرج در زمینه ترویج فرهنگ تمام تلاش خود را به کار بسته و تاکنون برنامه های فرهنگی مختلفی مانند احیا نمازخانه های اماکن ورزشی را اجرا کرده است تا ارزشهای فرهنگی به ورزشکاران انتقال یابد.