نمایندگان "وادا" و فدراسیون جهانی دوچرخه سواری معرفی شدند

به گزارش خبرنگار مهر، از سوی اتحادیه جهانی دوچرخه سواری "فردریک" اهل انگلستان و تبعه مالزی به منظور نظارت بر تور بین المللی مشترک استان کرمان و یزد به فدراسیون دوچرخه سواری ایران معرفی شد. وی پیش از این به عنوان مسئول "فتوفینیش" در تور بین المللی ریاست جمهوری تهران به کشورمان سفر کرده است.

همچنین از سوی وادا (سازمان مبارزه با دوپینگ) "مارتین براون" برای نظارت بر چگونگی مبارزه و پیشگیری ورزشکاران در استفاده از موارد نیروزا در این تور بین المللی معرفی شده است. "براون" هم پیش از این به عنوان نماینده اتحادیه جهانی دوچرخه سواری در تور ریاست جمهوری حضور داشته است.

سیزدهمین دوره تور بین المللی کرمان 17 بهمن ماه برای اولین بار با مشارکت دو استان کرمان و یزد به مدت یک هفته برگزار می شود.