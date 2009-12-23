توزیع مرغ ارزان قیمت در بین هیئتهای عزاداری آذربایجان شرقی

به گزارش خبرنگار مهر در تبریز، رضا خدایی پیش از ظهر چهارشنبه در جمع خبرنگاران افزود: تمام هیئتهای عزاداری در ایام سوگواری اباعبدالله الحسین (ع) که مبادرت به پخش و توزیع غذا به صورت احسان می‌ کنند، می‌ توانند با مراجعه به این اداره کل، گوشت مرغ منجمد را به صورت یارانه ‌دار و به قیمت هر کیلوگرم 20 هزار و 500 ریال تهیه کنند.

وی گفت: از نظر میزان توزیع گوشت مرغ هیچ محدودیتی وجود ندارد و نیاز هیئتهای عزاداری به هر میزان، تامین می‌شود.

خدایی همچنین از توزیع گوشت مرغ منجمد در سه روز تعطیل اول هفته آتی تا روز یکشنبه، ششم دی مصادف با عاشورای حسینی در سطح عاملان فروش خبر داد.

وی اظهار داشت: عاملان فروش در شهر می‌توانند با مراجعه به این اداره کل مقدار گوشت مرغ مورد نیاز را در ایام تعطیل تهیه کنند.

خدایی اضافه کرد: اداره کل پشتیبانی امور دام با دایر کردن کشیک ویژه این ایام، برای رفاه حال شهروندان اقدام به توزیع مرغ می‌ کند.

وی گفت: بر اساس تصمیم‌های اتخاذ شده در جلسه ستاد تنظیم بازار، مواد پروتئینی سازمان متبوع به منظور اجرای برنامه‌های تنظیم بازار گوشت مرغ و تامین نیاز مصرف کنندگان در ایام پرمصرف توسط اداره کل پشتیبانی امور دام توزیع می‌شود.