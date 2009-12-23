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۲ دی ۱۳۸۸، ۱۱:۲۸

خالقی در گفتگو با مهر:

دوچرخه سواری ایران پاک است

دوچرخه سواری ایران پاک است

دبیر فدراسیون دوچرخه سواری بدنبال حضور نماینده وادا در تور بین المللی مشترک کرمان و یزد، گفت: دوچرخه سواری ایران و آسیا به نسبت کشورهای اروپایی پاک است.

اصغر خالقی در گفتگو با خبرنگار مهر ضمن بیان این مطلب افزود: در بسیاری از تورهای دوچرخه سواری و مسابقات و اردوهای امسال از رکابزنان ملی پوش و قهرمان تست دوپینگ گرفته شد که پاسخ همه این تست‌ها منفی بود.

وی با ابراز خوشحالی از این مسئله گفت: این نشان می دهد که دوچرخه سواری ایران در عین طی کردن یک مسیر حرفه‌ای در آسیا و جهان عاری از دوپینگ بوده و ورزشی سالم و پاک است.

دبیر فدراسیون دوچرخه سواری خاطر نشان کرد: هرچند سطح دوچرخه سواری اروپا حرفه‌ای تر است اما بروز برخی پدیده‌های دوپینگ در میان رکابزنان حاضر در تورها و قهرمانان این کشورها نشان می دهد که دوچرخه سواری آسیا و ایران بسیار پاک است و دوچرخه سواری حرفه‌ای در اروپا مشکلات فراوانی دارد.

وی تصریح کرد: ما برنامه‌های آموزشی متعددی را برای دوچرخه سواران و ملی پوشان و مربیان برای جلوگیری از بروز مسئله دوپینگ اجرا می کنیم. در کنار آن مربیان کنترل خوبی را بر روی رکابزنان دارند تا شاهد بروز چنین مشکلاتی در این رشته نباشیم.

کد مطلب 1005602

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