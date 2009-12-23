دوچرخه سواری ایران پاک است

اصغر خالقی در گفتگو با خبرنگار مهر ضمن بیان این مطلب افزود: در بسیاری از تورهای دوچرخه سواری و مسابقات و اردوهای امسال از رکابزنان ملی پوش و قهرمان تست دوپینگ گرفته شد که پاسخ همه این تستها منفی بود.
وی با ابراز خوشحالی از این مسئله گفت: این نشان می دهد که دوچرخه سواری ایران در عین طی کردن یک مسیر حرفهای در آسیا و جهان عاری از دوپینگ بوده و ورزشی سالم و پاک است.
دبیر فدراسیون دوچرخه سواری خاطر نشان کرد: هرچند سطح دوچرخه سواری اروپا حرفهای تر است اما بروز برخی پدیدههای دوپینگ در میان رکابزنان حاضر در تورها و قهرمانان این کشورها نشان می دهد که دوچرخه سواری آسیا و ایران بسیار پاک است و دوچرخه سواری حرفهای در اروپا مشکلات فراوانی دارد.
وی تصریح کرد: ما برنامههای آموزشی متعددی را برای دوچرخه سواران و ملی پوشان و مربیان برای جلوگیری از بروز مسئله دوپینگ اجرا می کنیم. در کنار آن مربیان کنترل خوبی را بر روی رکابزنان دارند تا شاهد بروز چنین مشکلاتی در این رشته نباشیم.
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