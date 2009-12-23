فرایند تملک اراضی منطقه آزاد ارس قانونی است

به گزارش خبرنگار مهر در جلفا، عباس رنجبر پیش از ظهر چهارشنبه در جلسه هم اندیشی شورای معاونین سازمان منطقه آزاد ارس با مدیران شهرستان جلفا در خصوص نارضایتی برخی شهروندان از تملک اراضی دولتی گفت: فرایند تملک و واگذاری زمین در منطقه به استناد استعلام و نظر کارشناسی مراجعی مانند بنیاد مسکن، منابع طبیعی و ... انجام و در صورت اثبات حق فردی در تملک زمین توسط مرجع قضایی حق آن فرد باقی و قابل ارجاع خواهد بود.

وی ادامه داد: افرادی که به تملک اراضی دولتی توسط سازمان و اجرای پروژه ها اعتراض می کنند هیچ سندی مبنی بر مالکیت خود ارائه نمی دهند و این موضوع مدیریت منطقه را در چالش قرار می دهد.

رنجبر تصریح کرد: این افراد در برخی موارد نیز خود معترف هستند که در سالهای پیش، اقدام به تصرف غیرقانونی زمینهای دولتی و کشت و زرع شخصی کرده اند و هیچ اقدامی برای مالکیت قانونی خود نکرده اند و در این راستا نیز جهت جلوگیری از تعرض برخی افراد برای بیش از 137 میلیون مترمربع از اراضی دولتی منطقه سند تهیه شده است.

مدیرعامل منطقه آزاد ارس با اشاره به اینکه طی سالهای اخیر با طراحی طرح جامع و طرحهای تفصیلی منطقه انجام پروژه های عمرانی و زیرساختی نیز شدت زیادی گرفته است، گفت: در زمان تحویل مدیریت سازمان در سال 86 جذب بودجه عمرانی رقمی حدود 900 میلیون تومان بود که این رقم در سال گذشته به 18 میلیارد تومان و در سال جاری نیز تاکنون به بیش از 20 میلیارد تومان رسیده است.

رنجبر با اشاره به اینکه تعریف و شروع پروژه های عمرانی در منطقه کاملا براساس اهداف و ماموریتهای سازمان انجام می گیرد، افزود: هم اکنون پنج پروژه بزرگراه در شریان های اصلی منطقه در حال احداث است، سایت صنعتی 260 هکتاری به مرحله واگذاری جهت سرمایه گذاری رسیده است و برای اولین بار در کشور مطالعات و طراحی طرح جامع گردشگری در این منطقه انجام و به پایان رسیده است.

حسن رنجبر، فرماندار جلفا نیز در این جلسه تاکید کرد: اطلاع رسانی مناسب عملکرد و فعالیتهای منطقه آزاد ارس موجب دلگرمی مردم خواهد بود.

وی ادامه داد: مردم این منطقه خود مرزبانان واقعی آن هستند و در طول سالیان دراز محرومیتهای بسیاری را تحمل کرده اند و اکنون نیز انتظار بهره مندی از آن را دارند.

حسن رنجبر با اشاره به اینکه به واسطه حجم بالای فعالیتهای سازمان منطقه آزاد ارس تبعات آن نیز امری طبیعی است، گفت: باید با نگاه کارشناسی به مسائل آنها را حل کنیم و ما آماده هرگونه همکاری با مجموعه مدیریتی منطقه آزاد ارس هستیم تا مشکلات مربوط به تملک اراضی و نارضایتی های موجود از این مباحث نیز حل شود و معتقدیم تعامل راهکار حل مسائل مردم است.

وی ادامه داد: با تاکید بر اینکه در حل مسائل و مشکلات واقع بین بود، گفت: باید از نادیده گرفتن مشکلات یا بزرگنمایی آنها پرهیز کرد.

نخستین جلسه هم اندیشی شورای معاونین سازمان منطقه آزاد با مدیران محلی شهرستان جلفا ارس به منظور هماهنگی و تعامل بیشتر مجموعه مدیریتی شهرستان و منطقه با یکدیگر با حضور فرماندار، رئیس دادگستری، فرماندهی ناحیه مقاومت بسیج، فرماندهی انتظامی، مدیرکل گمرک، رئیس اداره اطلاعات و نماینده فرماندهی هنگ مرزی و مدیران سازمان منطقه آزاد ارس برگزار شد.