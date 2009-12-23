حل منازعات دمشق و تل آویو پیش از حل مسئله فلسطین دشوار است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری فرانسه، "برنار کوشنر" با اشاره دشواری های از سرگیری مذاکرات میان سوریه و رژیم صهیونیستی، اظهار داشت: برقراری این مذاکرات پیش از آغاز مجدد مذاکرات میان فلسطین و طرف اسرائیلی کار آسانی نیست.

وی با اشاره به سفر "بشار اسد" رئیس جمهور سوریه در ماه نوامبر به پاریس، اظهار داشت: در آن زمان پیشنهاد میانجیگری میان دمشق و تل آویو را با یا بدون همکاری با ترکیه مطرح کردیم.

وزیرخارجه فرانسه در عین حال دو موضوع بلندی های جولان را به عنوان اصلی ترین موضوعات مذاکرات آتی احتمالی میان دمشق و تل آویو دانست.

سوریه در سال 2008 مذاکرات با رژیم صهیونیستی را با میانجیگری آنکارا از سرگرفت، مذاکراتی با آغاز جنگ علیه غزه از سوی دمشق بصورت یکجانبه لغو شد.

دمشق باز پس گیری جولان را به عنوان شرطی غیر قابل مذاکره در این مسئله می داند.