تصویربرداری فیلم سینمایی "عروسک" در ندامتگاه قزلحصار کرج

به گزارش خبرنگار مهر در کرج، عوامل فیلم سینمایی "عروسک" جهت تصویربرداری صحنه هایی از این فیلم سینمایی در ندامتگاه قزلحصار حضور یافتند.

فیلم سینمایی عروسک به تهیه کنندگی و کارگردانی وحید ابراهیم زاده و بازیگران معروف تلویزیون و سینما نظیر ثریا قاسمی، علیرضا خمسه، اسماعیل خلج، حسام نواب صفوی، بهاره رهنما، سیروس ابراهیم زاده، جمشید شامحمدی، لیلا اوتادی و... در ندامتگاه قزلحصار ساخته می شود.

ابراهیم وحیدزاده هدف از ساخت این فیلم را پیام نرسیدن بار کج به منزل عنوان کرد و افزود: فیلم سینمایی عروسک دارای مضمون کمدی اجتماعی بوده و درباره خانمی است که جویای کار بوده و پس از مدتی در یک شرکت با امکانات فوق العاده استخدام می شود.

وی در ادامه افزود: این خانم پس از مدتی با رئیس آن شرکت ازدواج می کند و به عنوان مدیرعامل به فعالیت خود ادامه می دهد و به تمام آرزوهایش می رسد اما پس از گذشت مدتی متوجه می شود که رئیس شرکت کلاهبردار بوده و در چنگال قانون گرفتار می شود و ....

فیلم سینمایی عروسک 100 دقیقه بوده و در ایام نوروز اکران می شود.