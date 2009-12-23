بابا نوئلها در ایستگاه فضایی کناره گرفتند

به گزارش خبرگزاری مهر، سه سرنشین کپسول فضایی سایوز پس از دو روز گشت زنی در فضا به ایستگاه بین المللی فضایی رسیده و پس از کناره گرفتن کپسول در ایستگاه با بر سر داشتن کلاه هایی مشابه کلاه بابانوئل به دو ساکن دیگر ایستگاه پیوستند.

این کپسول در سکوی رو به زمین ایستگاه کناره گرفت و این دو فضاپیما در حال حاضر در ارتفاع 354 کیلومتری بر فراز اقیانوس اطلس در شرق ریودژانیرو در فضا معلق هستند.

ساکنان جدید ایستگاه در حال مکالمه با خانواده های خود در زمین

دریچه های میان ایستگاه و کپسول یک ساعت و نیم پس از کنار گیری در ایستگاه و کنترل ایمنی کپسول باز شدند. ساکنان سایوز و ایستگاه، مراسم عید سال جدید میلادی را در کنار یکدیگر در مدار زمین برگزار خواهند کرد.

بر اساس گزارش سی نت، سه فضانورد روسی، آمریکایی و ژاپنی کپسول سایوز به منظور انجام ماموریتی 6 ماهه در ایستگاه باقی خواهند ماند. در حالی که دو ساکن کنونی ایستگاه در اواخر ماه مارچ به زمین باز خواهند گشت و سه فضانورد دیگر به منظور افزایش تعداد ساکنان ایستگاه در اوایل ماه آوریل به این پایگاه فضایی اعزام خواهند شد.