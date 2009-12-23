خاطرات ملی شدن نفت، انقلاب و دفاع مقدس به روایت مبارز دشستان

به گزارش خبرنگار مهر، انتشارات سوره مهر به تازگی کتاب "خاطرات ماشاالله کازرونی" را با زیرعنوان "روایت شفاهی از 70 سال مبارزه ضداستعماری و ضد استبدادی دشستان" به قیلم سیدقاسم یاحسینی در 712 صفحه منتشر کرده است.

این کتاب که در قطع وزیری منتشر شده دارای پنج فصل با این عناوین است: فصل اول "دشستان از اشغال متفقین تا جبهه ملی دوم"، فصل دوم "نهضت امام خمینی(ره) و مبارزه با استبداد در برازجان و دشستان"، فصل سوم "دشستان و برازجان در انقلاب"، فصل چهارم "از پیروزی انقلاب تا سالهای سخت جنگ 8 ساله" و فصل پنجم "ماشاالله کازرونی به روایت اسناد ساواک".

در بخش پنجم این کتاب بیش از 100 سند و نامه ساواک که در آن به ماشالله کازرونی اشاره شده، آمده است.

نویسنده کتاب در مقدمه‌ای که نوشته است به این موضوع اشاره دارد که کازرونی از شخصیتهایی است که سرنوشتش با ملی شدن صنعت نفت، انقلاب اسلامی و دفاع مقدس گره خورده است.

یاحسینی همچنین نوشته است که با شخصیت کازرونی در سال 58 و در انتخابات دور اول مجلس شورای اسلامی که وی از برازجان نامزد مجلس شده بود آشنا شده است. این آشنایی در زمانی‌که کازرونی نماینده کیهان در برازجان بوده است نزدیکتر می‌شود تا اینکه در مسافرتی به شیراز در اواخر دهه 60 یاحسینی از وی می‌خواهد که خاطراتش را بنویسد و این نقطه آغازی می‌شود بر نگارش این کتاب.

این کتاب به همت سوره مهر در قطع وزیری منتشر شده است.