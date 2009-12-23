جامعه بین الملل به شهروندان غزه خیانت کرد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اینترنتی الجزیره، 16 سازمان و نهاد حقوق بشر از جمله سازمان عفو بین الملل، آکسفام و ائتلاف سازمان های دولتی هلند در گزارشی اعلام کردند که جامعه بین الملل با اجرایی نکردن وعده های خود مبنی بر رفع محاصره غزه به ساکنان این منطقه خیانت کرد.

در این گزارش که به مناسبت نخستین سالروز جنگ 22 روزه غزه تهیه شده آمده است: از زمان پایان جنگ غزه تاکنون مسئولان اسرائیل فقط به 41 کامیون حامل مصالح ساختمانی اجازه ورود به نوارغزه را داده اند حال آنکه برای بازسازی این منطقه به هزاران کامیون مصالح ساختمانی نیاز است.

در این گزارش همچنین به اوضاع دشوار ساکنان نوارغزه اشاره و گفته شده است: 90 درصد ساکنان غزه با قطع برق روزانه 4 تا 8 ساعت و کمبود آب شرب سالم مواجه اند.

در ادامه گزارش از نهادها و انجمن های اتحادیه اروپا خواسته شده است که برای رفع محاصره غزه اقدامات فوری اتخاذ کنند.

خاطرنشان می شود رژیم صهیونیستی از ژوئن 2007 تاکنون به بهانه کنترل جنبش حماس بر نوارغزه این منطقه را تحت محاصره قرار داده اند.