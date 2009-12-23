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۲ دی ۱۳۸۸، ۱۱:۰۶

توزیع500 مخزن تفکیک پسماند بین هئیتهای مذهبی غرب تهران

توزیع500 مخزن تفکیک پسماند بین هئیتهای مذهبی غرب تهران

500 عدد مخزن بازیافت همزمان با ماه محرم و برگزاری مراسم سوگواری سالار شهیدان حضرت امام حسین (ع) میان هئیتهای مذهبی و مساجد منطقه پنج توزیع شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، محمدی رئیس اداره بازیافت منطقه 5 با اعلام این خبر افزود: با توجه به افزایش مصرف ظروف یکبار مصرف در مراسم عزاداری حضرت امام حسین (ع) با هدف افزایش بهداشت محیط شهری 9 هزار کیسه زباله در بین هئیت ها توزیع شد.

وی ادامه داد: به منظور ترویج فرهنگ بازیافت و تفکیک پسماند 500 عدد مخزن کارتن پلاست ویژه پسماند خشک در اختیار هئیت ها و مساجد قرار گرفت.

محمدی با اشاره به تبعات زیست محیطی ظروف یکبار مصرف پلاستیکی گفت: بدین منظور با برگزاری کلاس های آموزش استفاده از ظروف یکبار مصرف گیاهی در مراسم های عزاداری توصیه شد. براساس برنامه پیش بینی شده جمع آوری پسماند خشک از هیئت ها  توسط عوامل بازیافت به صورت روزانه انجام می شود.

کد مطلب 1005615

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