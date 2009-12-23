رویکرد پاپ به رسوایی کلیسا در ایرلند به شدت مورد انتقاد قرار گرفت

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از منابع اینترنتی، کریستی بوکلی از فعالان و عضو گروه حمایت از حقوق قربانیان سوء استفاده جنسی کشیشها در نامه ای سرگشاده به واتیکان رویکرد بی تفاوت و بی روح پاپ را نسبت به رسوایی سوء استفاده جنسی از کودکان ایرلند به باد انتقاد گرفته است.

براساس اظهارات مدیر مرکز آموزشی و حمایتی ایسلین این که پاپ گزارش 30 صفحه ای مورفی را تنها برای 30 دقیقه مورد بحث قرار داده و با اسقف دونال موری دیدار نکرده تا استعفای وی را بپذیرد و به افرادی که مورد سوء استفاده قرار گرفته اند به شدت اهانت کرده است.

این فعال حقوق کودکان ایرلندی گفت: هر اسقفی که نام وی در این گزارش و تحقیق وجود داد باید از سمت خود خلع شود تا نسبت به سلامت و امنیت کودکانی که از مدارس دینی فارغ التحصیل می شوند اطمینان حاصل کنیم.

وی همچنین اظهار داشت: تا زمانی که پاپ به ایرلند سفر نکرده و برای گناهانی که رخ داده ابراز شرمندگی نکند احیای اعتبار و صلاحیت کلیسا در این منطقه غیر ممکن خواهد شد.

کریستی بوکلی با مخاطب قرار دادن پاپ یادآور شده است که اکنون زمان آن فرارسیده که پاپ به ایرلند سفر کنید، اکنون زمان آن است که به درد تمام قربانیان سوء استفاده ها گوش کنید، چرا که در قبال مردم غیرروحانی مسئولیت دارید. بسیاری احساس می کنند مورد خیانت واقع شده و آشفته شده اند، این امر در مورد افراد بسیاری صدق می کند که با نیرویی خستگی ناپذیر و داوطلبانه برای کلیسا کار می کردند.

ارسال این نامه در شرایطی صورت گرفته که واتیکان اعلام کرده بندیکت شانزدهم ماه سپتامبر سال آینده میلادی به بریتانیا سفر می کند اما سفر به ایرلند در میان برنامه رهبر کاتولیکها جای نگرفته است.