نمایشگاه عاشورایی جهش اساسی در انتقال صحیح فرهنگ دینی است

به گزارش خبرنگار مهر در زنجان، یوسف اماملو صبح چهار شنبه در جمع خبرنگاران در محل دومین نمایشگاه فرهنگ عاشورایی در استان زنجان با بیان اینکه نمایشگاه فرهنگ عاشورایی ابتکاری نو و ارزشمند در کشور محسوب می شود، ادامه داد: مشابه این نمایشگاه در هیچ استانی وجود ندارد و این نمایشگاه می تواند به عنوان الگوی مناسب در سطح کشور مطرح شود.

وی ادامه داد: این نمایشگاه برای دومین سال پیاپی است که در استان زنجان برگزار می شود و مشابه این نمایشگاه در هیچ استانی تاکنون برگزار نشده است.

اماملو افزود: این نمایشگاه از روز شنبه با حضور استاندار و امام جمعه به طور رسمی افتتاح شد و لزوم توجه به بحث کیفی و کمی و محتوای عاشورا از دو ماه قبل مورد بررسی قرار گرفت که برنامه ها یی به صورت منطقی جوانان را که مخاطبان اصلی این نمایشگاه هستند را به این نگرش و تفکر حماسه عاشورایی که ماندگار در تاریخ است، ارائه دهیم.

وی با بیان این مطلب که در این نمایشگاه 40 غرفه فعالیت دارند، گفت: این نمایشگاه در زمینی به مساحت سه هزار متر مربع برگزار می شود.

اماملو وجود غرفه های فرهنگی، هنری، مذهبی و اعتقادی، تبیان و باشگاه نگاه جوان و خبرگزاری ها را در اطلاع رسانی و برگزاری مسابقات و همچنین پرسش و پاسخ از سوی بازدید کنندگان توسط کارشناسان دینی از مهمترین بخشهای این نمایشگاه می توان بر شمرد.



وی همچنین از راه اندازی غرفه نرم افزار اعتقادات که برای اولین بار در استاندر این نمایشگاه خبر داد و گفت: در نمایشگاه فرهنگ عاشورایی سعی شده ترویج فرهنگ عاشورایی به شکل کامل بیان شود.

مسئول برگزاری نمایشگاه فرهنگ عاشورایی، به اختصاص دو غرفه ویژه تحت عنوان فرهنگ ایثار و شهادت در این نمایشگاه اشاره کرد و گفت: فضای بازسازی شده صدر اسلام، موجب علاقمندی دانش آموزان و آشنایی آنان با وقایع صدر اسلام است.

اماملو افزود: در این نمایشگاه به موضوع جنگ نرم در سال 61 هجری قمری، تصویرسازی 12 بند شعر محتشم کاشانی و رونمایی از نرم افزار اعتقادات شیعه پرداخته شده است.

معاون فرهنگی تبلیغات اسلامی استان زنجان گفت: در این نمایشگاه، سه غرفه به موضوع زنان و فمینسم، وضعیت زنان قبل و پس از اسلام در قبایل مختلف جهان و عرضه مقنعه و چادر متناسب با شئونات اسلامی و عرف جامعه اختصاص یافته است.

اماملو افزود: نمایشگاه های مفهومی با موضوعات مختلف، تالار گفتگو و اجرای سه نمایش زنده به صورت روزانه و بازخوانی رفتار خائنان در سال 61 هجری قمری از جمله موضوعات مطرح شده در نمایشگاه محسوب می شود.