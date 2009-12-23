980 روستای آذربایجان غربی راه آسفالته ندارند

علیرضا رحمان زاده در گفتگو با خبرنگار مهر در ارومیه افزود: براساس برنامه چهارم توسعه مقرر شده بود که 78 روستای بالای 100 خانوار، 121 روستای مابین هفت تا 100 خانواری و 781 روستای 20 تا 70 خانواری در استان از مزایای راه آسفالته برخوردار شوند که تاکنون این طرح ها به مرحله اجرا در نیامده است.
وی افزود: 14 درصد خانوارها در ارومیه نیز از راه روستایی محروم هستند که براساس هدفگذاری انجام شده 300 کیلومتر در آغاز سال 89، 500 کیلومتر از طریق طرح لبیک و 300 کیلومتر از طریق اعتبارات استانی آسفالت میشود.
رحمانزاده اضافه کرد: در صورت تحقق این طرحها پیش بینی میشود در مدت دو تا سه سال آینده بتوانیم جشن راه های آسفالت روستاها را برگزار کنیم.
مدیرکل راه و ترابری استان با اشاره به روستاهای بهره مند از راه شوسه و آسفالت افزود: هزار و 824 روستا از راه آسفات و شوسه برخوردار هستند که 63.5 درصد از کل راه های روستایی را شامل میشود.
رحمانزاده خاطرنشان کرد: استان آذربایجان غربی دارای دو هزار و 873 روستا و 244 هزار خانوار روستایی است که 64.5 درصد از خانوارهای روستایی از راه آسفالت و شوسه و 72 درصد خانوارها از راه آسفالت برخوردار هستند.
مدیرکل راه و ترابری آذربایجان غربی گفت: در استان آسفالت 461 کیلومتر راه روستایی استان خارج از برنامههای اعتباری دولت توسط اداره راه و ترابری آذربایجان غربی آغاز شده است.
رحمان زاده گفت: آسفالت این راه روستایی 70 درصد پیشرفت فیزیکی دارد و در حال حاضر 200 کیلومتر آن آماده افتتاح است.
استان آذربایجان غربی دارای 11 هزار و 874 کیلومتر راه دارد که از این مقدار 112 کیلومتر بزرگراه، 852 کیلومتر راه اصلی، 237 کیلومتر راه فرعی، هفتهزار و 223 کیلومتر راه روستایی و یک هزار و 118 کیلومتر نوار مرزی است.
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