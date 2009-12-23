برخی به دنبال تخلیه محتوای انقلاب هستند/ لرستان از امنترین استانها

به گزارش خبرنگار مهر در خرم آباد، سردار سرتیپ اسماعیل احمدی مقدم صبح چهارشنبه در مراسم صبحگاه نیروی انتظامی استان لرستان ضمن تسلیت ایام محرم به فلسفه قیام خونین عاشورا اشاره کرد و اظهار داشت: نیروی انتظامی ماموریت بسیار مرتبطی با پیام محرم و عاشورا دارد.

وی مهم ترین فلسفه و پیام قیام عاشورا را امر به معروف و نهی از منکر دانست و بیان داشت: امام حسین(ع) در سخنان خود هدف از قیامش را جلوگیری از انحراف جامعه و اصلاح دین و امت جدش عنوان کرده است.

فرماندهی نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران با تاکید بر اینکه پیام عاشورا پیام مهم و قابل تاملی است، خاطر نشان کرد: افتخار نیروی انتظامی این است که مامور برقراری امنیت در جامعه دینی و اسلامی است.

وجه تمایز نیروی انتظامی با پلیس دیگر کشورها در دفاع از ارزشهای دینی است

سردار احمدی مقدم با تاکید بر اینکه موقعیت کنونی کشور ایران در جهان به برکت اباعبدالله الحسین(ع) به دست آمده است، یادآور شد: وجه تمایز نیروی انتظامی ایران با پلیس دیگر کشورهای دنیا دفاع از ارزش های دینی است.

وی فلسفه نیروی انتظامی را مبارزه با ظلم و تجاوز و فساد دانست و افزود: امر به معروف و نهی از منکر یک وظیفه اساسی در نیروی انتظامی است.

فرماندهی نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران با تاکید بر اینکه سه مرحله امر به معروف و نهی از منکر جزو وظایف ذاتی نیروی انتظامی است، خاطر نشان کرد: در سالهای اخیر رفتارهایی در کشور عرصه ظهور پیدا کرد که به دنبال تمسخر ارزش های دینی بود.

سردار احمدی مقدم ادامه داد: این جریان به دنبال این بود که بگوید اسلام قادر به حکومت در جامعه نیست و دین یک روش و منش فردی و مربوط به زندگی شخصی افراد است.

وی با انتقاد از افرادی که به اسم اسلام و خط امام(ره) منافقانه با حفظ ظواهر اسلامی می خواستند علیه خط امام جریانسازی کنند، خاطر نشان کرد: بنی امیه نیز به ظاهر مسلمان بودند ولی دیدید که چگونه فرزند رسول خدا (ص) و اصحاب او را به شهادت رساندند.

انقلاب بدون محتوای دینی تنها یک تابلو فاقد ارزش خواهد بود

فرماندهی نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران هشدار داد: برخی می خواهند انقلاب را از درون تخلیه کنند و وقتی محتوا تخلیه شد تنها یک تابلو فاقد ارزش به جا خواهد ماند.

سردار احمدی مقدم با تاکید بر اینکه ما باید از تاریخ عبرت بگیریم، افزود: برخی تابلو خط امام(ره) و اسلام را بلند کردند و در میدان عمل و آزمایش سرافکنده شدند.

وی با تاکید بر اینکه ما باید نگاه کنیم که امام خمینی(ره) در زمان حیاتشان و در سخنانشان چه کسانی را رد و تایید کردند، عنوان کرد: برخی امروز دارند به دنبال آنهایی که امام (ره) آنها را رد کرده حرکت می کنند.

فرمانده نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران مهم ترین دستاوره امام خمینی(ره) را ولایت فقیه دانست و گفت: خوشبختانه امروز برای ملت نیز نفاق برخی افراد و جریانها آشکار شده است.

سردار احمدی مقدم با اشاره به برخی روایات، بزرگترین بلا برای جامعه را تسلط اشرار دانست و یادآور شد: نیروی انتظامی در دفاع از ارزش ها در وسط میدان قرار دارد و با توجه به این رسالت عظیم باید خودش عامل و معتقد به ارزشها نیز باشد.

وی تاکید کرد: نیرویهای شاغل در این نهاد باید جان خود را در راه شعائر اسلامی فدا کنند و اگر کسی این رویه را ندارد صادقانه نیروی انتظامی را ترک کند.

فرمانده نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران با تاکید بر اینکه نیروی انتظامی گام های موثری در این زمینه برداشته است، عنوان کرد: وظیفه اصلی نیروی انتظامی مبارزه با فساد، تجاوز، ظلم و امر به معروف و نهی از منکر است.

لرستان یکی از امن ترین استانهای کشور است

وی با هشدار نسبت به اینکه جریان نفاق دین و ارزش ها را هدف قرار داده است، خاطر نشان کرد: نیروی انتظامی باید تابلوی تمام عیار ارزش ها باشد و لبه تیز برخورهای نیروی های این نهاد متوجه ظالمان و تبهکاران است.

سردار احمدی مقدم در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به شاخص ها و ویژگیهای مردم استان لرستان یادآور شد: ولایت مداری شاخصه اصلی مردم این استان است.

وی با تاکید بر اینکه امروز لرستان یکی از پشتیبانان قوی حکومت اسلامی است، بیان داشت: لرستان در طول سالهای طی شده از انقلاب اسلامی هیچ گاه دامان ولایت را رها نکرده است.

فرماندهی نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران لرستان را یکی از امن ترین استانهای کشور ارزیابی کرد و با تاکید بر اینکه رتبه اول بیکاری زیبنده این استان نیست، افزود: لرستان دارای استعدادهای طبیعی فراوانی و نیروی انسانی سخت کوش و آماده به خدمت است.

سردار احمدی مقدم با اشاره به خدمات نیروی لرستانی شاغل در نیروی انتظامی، عنوان کرد: در حال حاضر بسیاری از ماموران این استان در دور دست ترین مرزهای کشور مشغول خدمت رسانی هستند و حاضرند جان خود را فدای انقلاب و آرمانهای نظام کنند که این یک ارزش بزرگ است.