اوباما امنیت سایبر و هماهنگی رایانه ای آمریکا را به "هاوارد اشمیت" سپرد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از آسوشیتند پرس،"هاوارد اشمیت" در دولت قبلی آمریکا مشاور ویژه "جرج بوش" در امور رایانه ای بود.

اشمیت پیش از این مدیریت اجرایی شرکت های "ای بی" و "مایکروسافت" را به عهده داشته است.

بر اساس این گزارش، اشمیت تنها کسی است که به پیشنهاد رئیس جمهور آمریکا برای قبول این سمت جواب مثبت داده است.

بر این اساس هاوارد اشمیت مسئولیت هماهنگ سازی میان شبکه های اینترنتی سازمان های نظامی و غیر نظامی سراسر دولت فدرال آمریکا را به عهده خواهد داشت.

در تاریخ 2 تیر ماه سال جاری، وزیر دفاع ایالات متحده به طور رسمی فرمان تشکیل فرماندهی سایبر به منظور مقابله با فعالیتهای رایانه ای ضد آمریکایی را صادر کرد.

این فرمان که توسط "رابرت گیتس" به امضا رسید مقرر می دارد که فرماندهی استراتژیک آمریکا برنامه هایی را برای تشکیل یک ستاد فرماندهی ویژه آغاز کرده و طرح های خود را تا فصل پائیز به وزارت دفاع ( پنتاگون ) ارائه کند.

به گفته مقامات پنتاگون، مقر فرماندهی سایبر در "فورت مید" مریلند بوده و ساخت آن تا سال آینده به طول می انجامد.

با شکل گیری این مرکز فرماندهی جدید، سیستمهایی چون کنترل ترافیک هوایی آمریکا، نرخ معاوضه ارزهای خارجی و نقل و انتقال پول میان بانکهای آمریکا تحت پوشش اقدامات امنیتی قرار می گیرد.

این مرکز فرماندهی پس از آن شکل می گیرد که در ماههای گذشته آمریکا گزارشهای متعددی را درباره افزایش سطح جاسوسی از سیستم های رایانه ای این کشور و همچنین افزایش خلافکاری های اینترنتی و دسترسی هکرها به مراکز امنیتی خود منتشر کرده بود.

بر اساس این گزارش، هکرها در طول دو سال گذشته قادر بوده اند تا به اطلاعات مربوط به طراحی و سیستمهای الکترونیکی پیشرفته ترین جنگنده آمریکا موسوم به "ضربه مشترک" دسترسی یابند که یکی از آخرین موارد آن سرقت اطلاعات مربوط به پیشرفته ترین جنگنده آمریکا بود.