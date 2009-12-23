25 میلیون تماس تلفنی با پلیس 110 ثبت شده است

به گزارش خبرنگار مهر، سرتیپ بهرام نوروزی روز چهارشنبه در حاشیه همایش کاربردی خدمات قضائی پلیس پیشگیری گفت: طی هشت ماه گذشته 25 میلون نفر با مرکز فوریتهای پلیسی تماس گرفته اند که از این تعداد تماس یک سوم آن عملیاتی شده است.

رئیس پلیس پیشگیری ناجا با اشاره به تعداد بالای تماسهای مردم با مرکز 110 ادامه داد: این تعداد تماس نشان دهنده بالا بودن اعتماد مردم به پلیس است.

وی اظهار داشت: در 8 ماه اول امسال بیش از یک میلیون و 600 هزار خدمت توسط پلیس پیشگیری به مراجعان حضوری ارائه شده است.

سردار نوروزی افزود: در 8 ماه اول امسال 9 میلیون و 600 ابلاغ قضایی، 13 میلیون و 468 هزار خدمت در حوزه پلیس خدمات قضایی و یک میلیون اجرای احکام انجام شده است.

رئیس پلیس پیشگیری ناجا اعلام کرد: 224 هزار پرونده از پلیس خدمات قضایی به معاونت اجتماعی و مشاوره ارجاع شد که با مشاوره و راهنمایی، 105 هزار و 63 مورد از این پرونده به صلح و سازش انجامید.

وی اظهار داشت: پلیس پیشگیری 40 میلیون مورد خدمت به مسافران فرودگاهها و راه‌آهن کشور ارائه داده است که 15 میلیون مورد از این خدمات مختص زائران مشهد مقدس است.

سردار نوروزی درباره حادثه روز گذشته کرمان گفت: من درباره این حادثه اطلاعی ندارم.