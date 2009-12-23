برندگان نوبل فیزیک شایسته این جایزه نبوده اند/ این نوبلیها متقلب هستند

به گزارش خبرگزاری مهر، دو تن از همکاران سابق ویلیام بویل و جورج اسمیت که برندگان نوبل فیزیک سال 2009 به شمار می روند اعلام کردند آکادمی سلطنتی سوئد این جایزه با ارزش را به افراد درستی اهدا نکرده است.

اگن گوردون و مایک تامپست که با دو برنده جایزه نوبل در لابراتوار بل همکاری می کرده اند اعلام کردند این دو نفر هیچ نقشی در ابداع حسگری که جایزه نوبل امسال را به خود اختصاص داده، نداشته اند. به گفته گوردون 79 ساله که به مدت 26 سال در لابراتوار بل مشغول به کار بوده است این دو نفر حتی اگر یک وسیله تصویربرداری به صورت آنها خیره می شده است هم آن را نمی شناخته اند. به گفته وی ابداعی که جایزه نوبل را برای این دو محقق به ارمغان آورده است هیچ نشانه ای از ابزاری برای تصویربرداری را به همراه نداشته است.

گوردون اعلام کرد امتیازنامه ای که توسط اسمیت و بویل در رابطه با CCD و نه تصویر برداری دیجیتال به ثبت رسیده است، تغییر یافته است. وی می گوید: به نظر من اهدای نوبل فیزیک به بویل و اسمیت یک اشتباه بوده و این تقدیر به طور کامل خطا بوده است زیرا این دو هیچ ارتباطی با ابداع ابزار تصویربرداری یا عکاسی نداشته اند.

به گفته وی این جایزه باید به تامپست که به صورت همزمان با این دو محقق در لابراتوار بل در حال مطالعه و تحقیق بوده است، اهدا می شد زیرا این تامپست بود که برای اولین بار دوربینی CCD دار را در لابراتوار بل ابداع کرده و نام وی در کنار امتیاز نامه به ثبت رسیده است.

تامپست نیز در ادامه می گوید: بویل و اسمیت شایسته قدردانی برای ارائه ایده اصلی هستند اما این دو با این ایده در حال وارد شدن به مسیری اشتباه بوده و قصد ابداع حافظه را داشتند نه ابزاری برای تصویربرداری. اما کمیته نوبل جایزه نوبل فیزیک را به بهانه ابداع سیستم عکاسی دیجیتال به این دو اهدا کرده است. تامپست معتقد است بخشی از این جایزه به وی تعلق داشته و نام وی باید در کنار نام این ابداع به ثبت برسد.

بر اساس گزارش سی بی سی، در این میان، دو برنده نوبل فیزیک بدون توجه به این ادعاها اعلام کردند کمیته نوبل تصمیم درستی در انتخاب آنها گرفته است.



بویل می گوید: من به خوبی روزی را که به همراه اسمیت حسگر CCD را ابداع کردیم به یاد دارم. به گفته وی مدارکی موجود است که می تواند تمامی ادعاهای این دو نفر را رد کند.