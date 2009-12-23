شنا و شیرجه آذربایجان شرقی نیازمند توجه فدراسیون مربوطه است

به گزارش خبرنگار مهر در تبریز، غلامحسین فخاری پیش از ظهر چهارشنبه در مجمع عمومی سالانه هیئت شنای آذربایجان شرقی که با حضور امیر حسین آیت اللهی سرپرست فدراسیون شنای جمهوری اسلامی ایران برگزار شد، گفت: با توجه به پیشینه درخشان شنا و شیرجه آذربایجان شرقی در کشور، نیاز به تخصیص اعتبارات بیشتر برای توسعه این رشته ها در استان است.

وی در خصوص وضعیت شنای آذربایجان شرقی گفت: شنای استان از سوی سازمان تربیت بدنی در سال 1387 به عنوان موفق ترین هیئت ورزشی استان و در بین هیئتهای شنای کشور عنوان خیلی خوب را کسب کرده است.

فخاری با اشاره به موفقیت های شیرجه روهای تبریزی افزود: شیرجه روهای قهار تبریزی با حداقل ترین امکانات، تبریز و آذربایجان شرقی را به قطب بی همتای این رشته در کشور تبدیل کرده اند.

مدیر کل تربیت بدنی آذربایجان شرقی در ادامه اظهار داشت: در بخش زیر ساختاری ورزش و توسعه زیر بناهای ورزشی خصوصا استخر مناسب اقدامات موثری انجام گرفته است که در حال حاضر در اکثر شهرستانهای استان استخر ساخته شده و یا در حال ساخت است.

به گفته وی، در تبریز نیز استخر قهرمانی 50 متر با آخرین استانداردهای دنیا و منحصر بفرد در مجموعه بزرگ ورزشی تبریز در حال ساخت است که با اتمام این استخر زیبا شناگران و شیرجه روها چه در بخش بانوان و چه در بخش آقایان می توانند در راه توسعه رشته شنا و کسب عناوین مهم کشور و بین المللی مفید موموثر واقع شود.

فخاری نبود استخر اختصاصی برای هیئت شنا را یکی از مشکلات جامعه شنای استان دانست و تصریح کرد: برای رفع این مشکل باید منع قانونی و مقررات در بخش ماده 88 برداشته شود تا اداره کل تربیت بدنی استان بتواند استخر اختصاصی در اختیار شناگران قرار دهد.

مدیرکل تربیت بدنی آذربایجان شرقی برنامه ریزی دقیق و هماهنگی مدیریت جدید فدراسیون شنا با استانها را در کنار برنامه های کوتاه مدت، میان مدت و بلند مدت خواستار شد.

در حاشیه مجمع عمومی سالانه هیئت شنای آذربایجان شرقی، امیر حسیت آیت اللهی سرپرست فدراسیون شنای جمهوری اسلامی ایران حکم مربیگری تیم ملی شیرجه کشور را به محمدرضا شکول،‌ مربی ارزنده تبریزی اعطا کرد.

یشتر امید حدیقی مربی و سرمربی سابق تیم ملی شیرجه در حکمی از سوی امیرحسین آیت‌الهی به سمت رئیس کمیته شیرجه منصوب شده بودند.

همچنین غلامرضا خیبری‌ نژاد از ملی ‌پوشان و قهرمانان سابق رشته شیرجه به عنوان سرمربی تیم ملی انتخاب شد.