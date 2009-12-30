ایجاد آزمایشگاه سرویسهای ارزش افزوده/ جزئیات سرویس پرداخت با موبایل

مهندس محمدمهدی عطوفی در گفتگو با خبرنگار مهر به سرویس پرداخت با موبایل اشاره کرد و گفت: این سرویس مزیتهایی نسبت به سرویسهای mobile payment بانکها دارد که از آن جمله می توان به نصب این سرویس بر روی سیمکارت و نه گوشی، دارا بودن امنیت بالا و همچنین وابسته نبودن به هیچ بانکی اشاره کرد.



معاون بازاریابی همراه اول خاطرنشان کرد: در حال حاضر این سیستم به بانکهای ملت و پارسیان متصل شده و به وسیله این دو بانک از طریق سیستم شتاب با تمامی بانکها ارتباط دارد. مشترکان با دریافت این سرویس می توانند از خدمات آن چون دریافت موجودی، انتقال وجه، پرداخت قبوض و شارژ سیمکارت اعتباری بهره مند شوند.

وی با اشاره به سرویسهای ارزش افزوده این شرکت افزود: هدف شرکت همراه اول این است که با توسعه سرویسهای ارزش افزوده، موبایل را از یک وسیله ارتباطی صرف به divice همه کاره تبدیل کند از این رو از سال گذشته در این زمینه اقداماتی را در دستور کار قرار دادیم.

معاون بازاریابی همراه اول ادامه داد: در این راستا همکاریهایی را با دانشگاهها برای توسعه این سرویسها آغاز کرده ایم که از آن جمله می توان به راه اندازی آزمایشگاه سرویسهای ارزش افزوده دانشگاه صنعتی شریف اشاره کرد. ضمن آنکه در کنار این آزمایشگاه مرکز حمایت از کسب و کار سرویسهای ارزش افزوده نیز ایجاد شده است.

عطوفی با بیان اینکه شرکت همراه اول در ارائه سرویسهای ارزش افزوده دو رویکرد دارد افزود: رویکرد اول سرویسهایی است که توسط اپراتورها ارائه می شود که به Core (هسته) شبکه مربوط می شود و دیگری سرویسهایی است که به تامین محتوا مرتبط است که توسط شرکتهای بخش خصوصی ارائه می شوند.



وی با بیان اینکه شرکتهای همکار در زمینه خدمات ارزش افزوده به 16 گروه تقسیم بندی می شوند، اظهار داشت: RBT یا (Ring back tone) و OTP ،VPN،Cell broad cast ،misscall alert ،F&F ،top up و همچنین mobile payment از جمله سرویسهایی است که توسط اپراتورها ارائه می شود.