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۲ دی ۱۳۸۸، ۱۱:۰۷

بانک مرکزی :

حجم نقدینگی از مرز 206 هزار میلیارد تومان گذشت

حجم نقدینگی از مرز 206 هزار میلیارد تومان گذشت

بانک مرکزی از افزایش حجم نقدینگی کشور به بیش از 206 هزار میلیارد تومان در پایان مردادماه امسال خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، جدیدترین گزارش بانک مرکزی نشان می دهد: حجم کل نقدینگی در پایان مردادماه امسال به بیش از 206 هزار میلیارد تومان رسید، این در حالی است که این حجم در پایان مردادماه سال 87 بیش از 165 هزار میلیارد تومان بود.

برهمین اساس، حجم نقدینگی کشور در پایان مردادماه امسال نسبت به مدت مشابه سال قبل 24.7 درصد افزایش نشان می دهد.

براساس گزارش بانک مرکزی، حجم نقدینگی کشور در پایان مردادماه سال 86 نیز بیش از بیش از 142 هزار میلیارد تومان بوده است.

محمود بهمنی رئیس کل بانک مرکزی اخیرا درباره کنترل نقدینگی گفته است: اگر نقدینگی به سمت تولید وتکمیل واحدهای نیمه کاره حرکت کند اقتصاد کشور با مشکلی مواجه نخواهد شد اما در صورتی که به سمت جامعه سوق یابد منجر به ایجاد مشکل می شود.

به گفته وی ، هر زمان که نقدینگی به سمتی حرکت کند بانک مرکزی با انتشار اوراق مشارکت اقدام به جمع آوری نقدینگی و هدایت به سمت تولید می کند.

در همین حال، حسین قضاوی معاون اقتصادی بانک مرکزی نیز گفته است: این بانک برای مهار رشد بیش از حد نقدینگی تدابیر جدیدی اتخاذ کرده است.

 

کد مطلب 1005637

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