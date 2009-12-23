آغاز تحقیق درباره موتورهای هسته ای فضاپیماها از سال 2010

به گزارش خبرگزاری مهر، آناتولی پرمینوف رئیس آژانس فضایی روسیه ضمن اعلام این خبر اظهار داشت که این موتورها می توانند در پروازهای آینده به سوی مریخ و سایر سیارات مورد استفاده قرار گیرند. موتورهای هسته ای ویژه فضاپیماها آینده امیدبخشی را در توسعه ماموریتهای فضایی نشان می دهند."

وی افزود: "روسیه از سال 2010 تحقیقات خود را در این عرصه آغاز خواهد کرد."

براساس گزارش شیهنوا، روسیه قصد دارد یک سیستم انرژی هسته ای مگاواتی را برای حفظ و تقویت موقعیت خود در بخش صنایع فضایی بسازد.

طراحی این فضاپیمای هسته ای سرنشین دار با صرف بودجه 17 میلیارد روبل (بیش از 580 میلیون دلار آمریکا) تا سال 2012 به پایان می رسد و ساخت این فضاپیما بیش از پنج سال به طول خواهد انجامید.

به اعتقاد تحلیگران، توسعه سیستمهای جدید انرژی تنها کلید علمی و فنی برای حل مشکل انجام ماموریتهای سفر به ماه و مریخ است.