کازرونیها مشکلات خود را با معاون رئیس جمهور مطرح کردند

به گزارش خبرنگار مهر در شیراز، لطف الله فروزنده در جریان سومین سفر استانی هیئت دولت به فارس به عنوان نماینده ویژه دولت در شهرستان کازرون حضور یافت و ضمن دیدارهای مردم و شرکت در شورای اداری این شهرستان با نخبگان کازرون نیز دیدار و گفتگو کرد.

در جلسه ای که با حضور نخبگان و فرهنگیان کازرون و معاون رئیس جمهور برگزار شد نمایندگان نخبگان و مخترعان، نماینده حوزه علمیه، نمایندگان دهیاران شهرستان و نمانیدگان جامعه فرهنگیان طی سخنانی مسائل و مشکلات قشر خود را مطرح و خواستار پیگیری جدی دولت شدند.

پشتیبانی و حمایت از مخترعان، احیای معاونت پرورشی در آموزش پرورش، اشتغال جوانان، رسیدگی به امور عشایر، بررسی مشکلات مدیریت شهری مانند شبکه آب شهری، بهداشت و درمان، اجرای مصوبات سفرهای دور قبل و... از جمله خواسته ها و مشکلاتی بود که اقشار مختلفی مردم طی دیدار با فروزنده معاون رئیس جمهور مطرح کردند.

معاون توسعه و سرمایه انسانی رئیس جمهور نیز در انتهای این دیدار طی سخنانی گفت: نخبگان باید احساس مسئولیتی کامل داشته باشند و با توجه به مشکلاتی که اخیرا در سطح کشور ایجاد شده نقش جامعه نخبگان بسیار تاثیرگذار است.

لطف الله فروزنده در شورای اداری شهرستان شیراز طی سخنانی تصریح کرد: دولت در دور سوم سفر خود به استانها قصد دارد مسائل و موارد اجرای مصوبات دور قبل را پیگیری کند و در این راستا رویکردی فرهنگی را نیز مد نظر قرار داده است.