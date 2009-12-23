تولید سیب در مناطق کوهستانی گلستان به 15 تن در هکتار رسید

علی اصغری در گفتگو با خبرنگار مهر در گرگان افزود: باتوجه به اینکه مناطق کوهستانی شاهکوه و چهارباغ مستعد کشت درختان سیاه ریشه است، به همین منظور از سال 86-85 در این روستاها کشت این درختان ترویج شد.



وی اظهار داشت: این درختان در اراضی شیبدار با هدف جلوگیری از فرسایش خاک کشت شد و باغداران هم از توصیه های فنی کارشناسان استفاده کرده و بهره برداری خوبی از زمین ها داشتند.

وی از برداشت 54 تن سیب زمینی در هکتار در مرکز استان خبر داد و گفت: یکی از اقدامات مهم این مدیریت، کشت ارقام پرمحصول و مقاوم به بیماریها و سازگار با مناطق کوهستانی است.

به گفته اصغری، در سه سال اخیر بذر سیب زمینی ارقام مختلف در مناطق شاهکوه و چهارباغ توزیع و کشت شده تا رقم مناسب برای منطقه معرفی و تکثیر و به عنوان بذر سیب زمینی در مناطق پایین دست مورد استفاده قرار گیرد.



مدیر جهاد کشاورزی گرگان گفت: در بازدیدی که از مزرعه کشاورز برتر منطقه شاهکوه صورت گرفت ایشان با استفاده از راهنمایی و توصیه های فنی کارشناسان موفق شد با برداشت 54 تن سیب زمینی در هر هکتار بیشترین عملکرد را در واحد سطح داشته باشد.