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۲ دی ۱۳۸۸، ۱۱:۳۴

اردوی تیم ملی کشتی فرنگی از 21 دی‌ماه آغاز می شود

اردوی تیم ملی کشتی فرنگی از 21 دی‌ماه آغاز می شود

اردوی تیم ملی کشتی فرنگی بزرگسالان به منظور حضور در رقابت‌های جام جهانی ارمنستان و جام "وهبی امره" ترکیه از 21 دی‌ماه آغاز خواهد شد.

به گزارش خبرنگار مهر، این اردو که از روز 21 دی‌ماه در محل خانه کشتی تهران آغاز می شود تا روز 17 بهمن‌ماه ادامه خواهد شد.

در میان 18 کشتی گیر دعوت شده به اردوی تیم ملی فرنگی ایران اسامی نفرات شاخصی همچون حمید سوریان، امید نوروزی، فرشاد علیزاده، حبیب اخلاقی و امیرعلی اکبری به چشم می خورد.

محمد بنا، سرمربی و جمشید خیر آبادی، ایرج قلاوند، ناصر نوربخش و حسام الدین جعفری بعنوان مربی در این اردو حضور دارند.

رقابت‌های جام جهانی کشتی فرنگی 17 و 18 بهمن‌ماه در شهر ایروان ارمنستان برگزار می شود. مسابقات بین المللی جام "وهبی امره" ترکیه نیز 23 تا 25 بهمن‌ماه در شهر استانبول ترکیه برگزار خواهد شد.

کد مطلب 1005643

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