اهمیت تقویت ارزشهای معنوی در اروپا مورد تأکید قرار گرفت

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری اینترفکس، پاتریاک کریل اول رهبر کلیسای ارتدکس روسیه طی پیامی به هرمان ون رامپای رئیس دوره ای اتحادیه اروپا گفت: امیدوارم که با توجه به سمتی که در آن قرار گرفته اید به ترویج ارزش گفتگوی ساختارهای بین المللی اروپا با جوامع دینی سنتی توجه داشته باشید.

رهبر کلیسای ارتدکس روسیه اظهار داشت: گفتگو هم اینک آغاز شده و ابراز امیدواری کرد که گفتگو موجبات درک ما را فراهم کند چرا که تصور آینده اروپا بدون میراث دینی غیرممکن است.

براساس اظهارات کریل اول، ارزشهای مشترک باید فضای اروپا را تحکیم کند؛ وی همچنین یادآور شده است پیشگامان اتحادیه اروپا افرادی بودند که فرهنگ و هویت دینی اروپا را به مثابه یک مؤلفه مهم رفاه اروپایی مورد تأکید قرار دادند.

پاتریاک مسکو همچنین برای رامپای ابراز امیدواری کرد که در فعالیت خود در راه متحد کردن مردم موفق عمل کند.