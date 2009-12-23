به گزارش خبرنگار مهر در تبریز، تراب محمدی پیش از ظهر چهارشنبه در بازدید از مجموعه حمام تاریخی نوبر گفت: تجربه واگذاری "حمام نوبر تبریز" نمونه موفق خصوصی سازی برای جذب گردشگر است.

وی با اشاره به سابقه تاریخی این مجموعه گفت: طبق تحقیقات محلی مشخص شده که معمار بنا، بالاکاظم از اهالی قره‌آغاج بوده است و در نقشۀ شهر تبریز، که پیش از سال ۱۲۴۳ هجری قمری تهیه شده، این حمام در نزدیکی دروازۀ نوبر مشخص شده و در نقشۀ دارالسلطنۀ تبریز، متعلق به سال ۱۲۹۷ قمری، این بنا با نام «حمام وزیر» دیده می‌شود.

محمدی افزود: این حمام 140 ساله در طول سالیان بهره گیری و سالهای اخیر به دلیل موقعیت مکانی و رطوبت موجود در محل آسیب های فراوانی را متحمل گردید و در نهایت به جهت حفظ این اثر تاریخی برجسته، بنا توسط سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری آذربایجان شرقی مرمت و بازسازی گردید.

دبیر کارگروه میراث فرهنگی و گردشگری آذربایجان شرقی در باره مشخصات فنی این حمام گفت: حمام نوبر دو بخشِ اصلی، سربینه و گرم‌خانه، دارد. سربینۀ حمام فضایی وسیع با قاعدۀ هشت‌ضلعی است که در بخش میانی آن، طاق ‌بندی‌شده و بر هشت ستون سنگی قرار گرفته است. همچنین حوضی هشت‌گوش در میانۀ این بخش قرار دارد و سکوهایی بر گرداگرد آن قرار دارند.

به گفته وی میان در این حمام، که قاعده‌ای مستطیل‌شکل دارد، با تغییر زاویه از سربینه به گرم‌خانه مرتبط می‌شود و گرم‌خانه نیز فضایی با قاعدۀ مربع و چهار ستون هشت‌وجهی دارد که بر گرداگرد آن، دیگر فضاهای گرم‌خانه قرار گرفته اند و به سبب تصرفات و تغییرات انجام گرفته، شکل اصلی آن‌ها به درستی مشخص نیست.

محمدی، طاق‌و گنبد بزرگ‌گرمخانه‌، طاق‌و گنبد با ستون‌و سرستونهای‌سنگی‌ مقرنس‌کاری‌شده‌سربینه‌واجرای‌کاربندی‌و ترکیب‌آجر و کاشی‌و پوشش‌ معقلی‌مناسب‌حمام و کتیبه های مصور زیبای ورودی را از دیگر جاذبه های این حمام تاریخی بر شمرد که پس از واگذاری به بخش خصوصی، به سفره خانه سنتی تبدیل شده است.

گفتنی است بنای حمام تاریخی نوبر تبریز با قدمت دوره قاجار، که دارای حدود 700 مترمربع زیر بنا می باشد، در آذرماه سال 1378 با شماره 2512 در فهرست آثار ملی کشور به ثبت رسیده و مشمول قوانین حمایتی در مورد ابنیه تاریخی ثبتی است.

این مجموعه پس از مرمت از سوی سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری آذربایجان شرقی برای بهره بردرای در اختیار بخش خصوصی قرار گرفته و هم اکنون یکی از جاذبه های دیدنی تبریز محسوب می شود.