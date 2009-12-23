باباپور به خبرنگار مهر گفت: تدوین، صداگذاری و ساخت موسیقی این فیلم در مراحل پایانی است، "انتخاب سیاوش" قرار است از شبکه دو سیما روی آنتن برود. موسیقی را امید کرامتی میسازد و حسین غضنفری فیلم را تدوین میکند.
در فیلم "انتخاب سیاوش" امیررضا دلاوری، جلیل فرجاد، فرجالله گلسفیدی، شهناز شهبازی، نیلوفر خرمنیک، حسین معلومی و رسول محمدی بازی میکنند. این فیلم داستان زندگی پسر جوان روستایی به نام محسن است که در یکی از روستاهای شمال زندگی میکند و به طور اتفاقی متوجه هویت واقعی خود یعنی سیاوش وطنی میشود و برای کشف حقیقت به تهران سفرمیکند.
عوامل این پروژه عبارتند از آزیتا ایرانی نویسنده، نوید توحیدی و نیوشا صدر بازنویس فیلمنامه، رضا دانشور مدیر تصویربرداری، فرخ فدایی صدابردار، مهری شیرازی طراح گریم و سعید آهنگرانی طراح صحنه و لباس، تهیهکننده: مهدی گلیزاده.
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