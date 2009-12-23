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۲ دی ۱۳۸۸، ۱۱:۱۸

"انتخاب سیاوش" به زودی آماده نمایش می‌شود

"انتخاب سیاوش" به زودی آماده نمایش می‌شود

با پایان مراحل فنی، فیلم تلویزیونی "انتخاب سیاوش" به کارگردانی شاهین باباپور به زودی آماده نمایش می‌شود.

باباپور به خبرنگار مهر گفت: تدوین، صداگذاری و ساخت موسیقی این فیلم در مراحل پایانی است، "انتخاب سیاوش" قرار است از شبکه دو سیما روی آنتن برود. موسیقی را امید کرامتی می‌سازد و حسین غضنفری فیلم را تدوین می‌کند.

در فیلم "انتخاب سیاوش" امیررضا دلاوری، جلیل فرجاد، فرج‌الله گل‌سفیدی، شهناز شهبازی، نیلوفر خرم‌نیک، حسین معلومی و رسول محمدی بازی می‌کنند. این فیلم داستان زندگی پسر جوان روستایی به نام محسن است که در یکی از روستاهای شمال زندگی می‌کند و به طور اتفاقی متوجه هویت واقعی خود یعنی سیاوش وطنی می‌شود و برای کشف حقیقت به تهران سفرمی‌کند.

عوامل این پروژه عبارتند از آزیتا ایرانی نویسنده، نوید توحیدی و نیوشا صدر بازنویس فیلمنامه، رضا دانشور مدیر تصویربرداری، فرخ فدایی صدابردار، مهری شیرازی طراح گریم و سعید آهنگرانی طراح صحنه و لباس، تهیه‌کننده: مهدی گلی‌زاده. 

کد مطلب 1005647

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