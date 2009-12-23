کاهش 5/5 درصدی تلفات جاده ای در آبان ماه

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ علیرضا اسماعیلی افزود: طی آبان ماه سال جاری یک هزار و 295 نفر در اثر حوادث رانندگی در جاده های کشور جان خود را از دست دادند.

وی با بیان این که در آبان ماه سال گذشته یک هزار و 370 نفر از هموطنانمان طی سوانح رانندگی کشته شده اند، تصریح کرد: در آبان ماه امسال یک هزار و 295 نفر جان خود را از دست داده اند که کاهش 5/5 درصدی را نشان می دهد.

رئیس پلیس راه کشور همچنین از کاهش 5/4 درصدی تلفات جاده ای در هشت ماهه امسال خبر داد و گفت: در این مدت 11 هزار و 408 نفر بر اثر تصادفات جاده ای کشته شده اند.

سرهنگ اسماعیلی خاطرنشان کرد: طی هشت ماهه اول سال گذشته 11 هزار و 990 از شهروندان در تصادفات برون شهری جان خود را از دست داده اند.

وی بر رعایت قوانین و مقررات راهنمایی و رانندگی توسط رانندگان تأکید کرد و گفت: رعایت اصول رانندگی ضامن سلامت رانندگان و سرنشینان است.