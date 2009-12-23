امیری: احزاب باید رسانه داشته باشند/ لزوم رفع مشکل مالی احزاب

غلامحسن امیری قائم مقام جامعه اسلامی مهندسین در گفتگو با خبرنگار مهر، در پاسخ به سئوالی مبنی بر اینکه احزاب چگونه می توانند به جایگاه واقعی خود در ایران دست یابند، گفت: احزاب باید ضمن تدوین برنامه مدون، مشکل مالی نداشته باشند.

امیری تصریح کرد: از زمان روی کار آمدن دولت نهم تا کنون هیچ یارانه های به احزاب پرداخت نشده است ، این در حالی است درگذشته یارانه هایی به احزاب پرداخت می شد.

وی همچنین گفت: البته پرداخت یارانه به احزاب از جهاتی مثبت و از جهات دیگری منفی است زیرا احزاب باید خود منابع مالی لازم را داشته باشند و به مراکز دولتی وابسته نباشند.

قائم مقام جامعه اسلامی مهندسین درباره نقش رسانه در رساندن احزاب به جایگاه واقعی خود در جامعه گفت: احزاب با در دست داشتن رسانه می توانند علاوه بر انعکاس نظرات و پیشنهادات خود به جلب نظرات مردم پرداخته و حتی منعکس کننده نظرات مردم به مسئولان باشند.

وی یکی دیگر از وظایف عمده احزاب را نظارت بر عملکردها و ارائه پیشنهادات دانست و گفت: احزاب می توانند در رسانه خود نیازهای مردم را پیگیری کرده و آن را به اطلاع مسئولان برسانند.