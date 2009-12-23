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۲ دی ۱۳۸۸، ۱۱:۲۴

مسابقات کشتی بین المللی جام یادگار امام (ره) در قم برگزار می شود

مسابقات کشتی بین المللی جام یادگار امام (ره) در قم برگزار می شود

رقابت‌های بین المللی کشتی فرنگی جام یادگار امام (ره) در روزهای 5 تا 7 اسفند ماه در قم برگزار می شود.

به گزارش خبرنگار مهر، رقابت‌های انتخابی این مسابقات طی روزهای 30 دی‌ماه تا اول بهمن ماه برگزار می شود.

با اعلام کادر فنی تیم ملی کشتی فرنگی بزرگسالان نفرات تیم اعزامی به مسابقات جهانی دانمارک و قهرمانی آسیا در تایلند، نفرات تیم جوانان اعزامی به مسابقات قهرمانی آسیا و جهان در سال 2009، نفرات اول مسابقات قهرمانی بزرگسالان کشور در خرم‌آباد، نفرات اول تا سوم مسابقات انتخابی جام یادگار امام (ره) و نفرات منتخب کمیته فنی بزرگسالان می‌توانند در رقابت‌های جام یادگار امام (ره) شرکت کنند.

مسابقات بین المللی جام یادگار امام (ره) روزهای 5 تا 7 اسفندماه در قم برگزار می شود.

کد مطلب 1005651

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