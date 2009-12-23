وضعیت آذربایجان شرقی در زمینه بیماری های واگیر طیور مطلوب است

به گزارش خبرنگار مهر در تبریز، بهراد زندیه پیش از ظهر چهارشنبه در دوره بازآموزی اپیدمیولوژی بیماریهای واگیر طیور در تبریز افزود: با وجود مطلوب بودن وضعیت موجود، باید پیگیری ها برای پیشگیری از ابتلای طیور به بیماری های واگیر طیور افزایش یابد.

وی خاطرنشان کرد: علم اپیدمیولوژی در کنترل و پیشگیری از بیماری های واگیر به خصوص در جمعیت طیور بومی و صنعتی بسیار اهمیت دارد.

مدیرکل دامپزشکی آذربایجان شرقی با یادآوری اهمیت اپیدمیولوژی بر تداوم روند برگزاری دوره ‌های بازآموزی تاکید کرد.

به گفته زندیه، در دوره بازآموزی اپیدمیولوژی بیماریهای واگیر طیور در تبریز 42 نفر از کارشناسان دامپزشکی آذربایجان شرقی با اصول پیشگیری ازبیماری های واگیر طیور و اپیدمیولوژی این بیماری ها آشنا می شوند.