به گزارش خبرنگار مهر، در گزارش بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران دارایی‌های خارجی کشور تا پایان مرداد ماه به بیش از 778 هزار و 34 میلیارد ریال سالجاری گزارش شده است که با محاسبه هر دلار 10 هزار ریال، این میزان بیش از 77.8 میلیارد دلار می شود.

این در حالی است که دارایی‌های خارجی کشور تا پایان اسفند سال 87 بیش از 778 هزار و 498 میلیارد ریال و تا پایان مردادماه سال 87 بیش از 885 هزار و 215 میلیارد ریال بوده است.

به عبارت دیگر، میزان دارایی‌های خارجی بانک مرکزی تا پایان مردادماه امسال نسبت به پایان مرداد و اسفند ماه سال 87 به ترتیب معادل 12 درصد و 0.1 درصد کاهش نشان می دهد.

افزایش بدهی دولت به بانک مرکزی

گزارش بانک مرکزی نشان می دهد: بدهی بخش دولتی به بانک مرکزی تا پایان مرداد ماه امسال حدود 132 هزار و 823 میلیارد ریال گزارش شده که نسبت به پایان مردادماه سال 87 ( 130 هزار و 206 میلیارد ریال ) 2 درصد افزایش یافته است.

کاهش بدهی بانکها به بانک مرکزی

همچنین بدهی بانکها به بانک مرکزی تا پایان مرداد ماه امسال با کاهش پنج درصدی نسبت به مدت مشابه سال قبل به 197 هزار و 712 میلیارد ریال رسید. بدهی بانکها به بانک مرکزی در پایان مردادماه سال گذشته 208 هزار و 78 میلیارد ریال بود.