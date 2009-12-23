اخبار کوتاه ورزشی از استان خراسان جنوبی

به گزارش خبرنگار مهر در بیرجند، مسابقات پینگ ‌پنگ پیشکسوتان خراسان جنوبی با معرفی برترینهای رده‌ های سنی مختلف در سالن سرحدی بیرجند پایان یافت.

در این مسابقات که با حضور شهرستانهای بیرجند، فردوس، قاین، درمیان و سربیشه در چهار رده سنی پایان یافت، در رده سنی 60 سال به بالا محمد حسن خطیب و محمد ساجد هر دو از بیرجند اول و دوم شدند و عباس ریاحی از بیرجند و غلام اکسیر از درمیان عنوان سوم مشترک را کسب کردند.



در رده سنی 60 تا 50 سال محمدرضا عباس‌ پور از بیرجند مقام اول، رضا قویم‌ السادات از فردوس مقام دوم و سیدعلیرضا حسینی و علیرضا حمیدی هر دو از بیرجند سوم مشترک را از آن خود کردند.

در گروه سنی 50 تا 40 سال علیرضا چمنی و محمدرضا چمنی هر دو از بیرجند اول و دوم شدند و حمید روبیاتی از بیرجند و محمد حسین تقاضایی از فردوس سوم مشترک را کسب کردند.

در گروه سنی 30 تا 40 سال علیرضا عشقی از سربیشه مقام اول، حسین تقدیری از بیرجند مقام دوم و علی سرافیان از قاین و علیرضا محمدزاده بیرجند سوم مشترک شدند.

از هر رده سنی دو نفر انتخاب و به مسابقات قهرمانی کشور که از تاریخ شش تا 9 بهمن ماه سال جاری در استان بوشهر برگزار می ‌شود، اعزام خواهند شد.

مسابقه پینگ ‌پنگ دختران سما نیز برگزار شد و یکتا خواجوی، سحر خاکساری، زهرا بهدانی، کوثر خزاعی، پرستو بهلگردی و عادله عباس‌زاده به ترتیب مقام‌های برتر را به خود اختصاص دادند.

پیروزی نماینده فوتبال خراسان جنوبی بر شهرداری زنجان

هفته هفتم مسابقات فوتبال لیگ دسته دو کشور برگزار شد، در این مسابقه دو تیم شهرداری زنجان با شهدای ورزشکار خراسان جنوبی در زنجان به رقابت پرداختند که در پایان تیم شهدای ورزشکار خراسان جنوبی با نتیجه 2 بر صفر توانست تیم شهرداری زنجان را شکست دهد.

اولین دوره مسابقه سه گانه استان برگزار می شود

هیئت ورزشهای سه گانه استان در نظر دارد اولین دوره مسابقه سه گانه را در سطح استان برگزار کنند، این مسابقه در تاریخ 17 و 18 دی ماه سال جاری ساعت 15 در استخر شهید مرتضوی نژاد به صورت شنا 250 متر – دوچرخه سواری 10 کیلومتر و دو ومیدانی 1500 متر برگزار خواهد شد.

شرکت دو داور ارشد کاراته استان در کلاس ارتقای داوری ملی در کرمان

دو داور ارشد کاراته استان در کلاس ارتقا داوری ملی که به مدت سه روز در استان کرمان برگزار شد، شرکت کردند.

منوچهر محمدی مقدم سرپرست هیئت کاراته استان گفت: مریم افزا و فرهاد وزیری زاده از استان خراسان جنوبی در کلاس ارتقا داوری ملی کاتا و کومیته که زیر نظر استاد محمد علی مردانی رئیس شورای داوران ایران، عضو کنسول داوران آسیا و جهان و رییس کنسول داوران غرب آسیا که در استان کرمان برگزار شد شرکت کردند و این کلاس را با موفقیت پشت سر گذاشتند.

اعزام تیم فوتبال استان به مسابقات انتخابی سومین دوره المپیاد ایرانیان

تیم فوتبال استان به مسابقات انتخابی سومین دوره المپیاد ایرانیان که در سمنان برگزار می شود اعزام شدند.

در این مسابقات که بیش از 30 تیم در هشت گروه شرکت دارند تیم خراسان جنوبی در گروه یک با تیم های سمنان، خراسان رضوی و تهران به مصاف هم می روند که در اولین دیدار با خراسان رضوی، دومین دیدار با سمنان و در سومین دیدار با تهران مسابقه خواهند داد.

عباس اعتمادیان، محمد بذر افشان ، امیر حسن دادگر محبی ، آرمین احراری، رضا غلامزاده ، محمد رضا یعقوبی، حسین خازنی، میلاد غلامی، اسماعیل رنگیدن، روح ا... گرد نوشهری، سجاد ساربانی، مجتبی حسن زاده، حجت لاهوری، مهدی اکبر زاده، ابوالفضل نذری، حسین مصری، سید هاشم هاشم آبادی و داوود گلستانی به سرپرستی هاشم هامونی و سرمربیگری غلامحسین سلیم اعضای تیم اعزامی را تشکیل می دهند.