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۲ دی ۱۳۸۸، ۱۱:۳۰

اردوغان اعلام کرد:

آمادگی مشروط ترکیه برای آغاز میانجیگری میان سوریه و رژیم اسرائیل

آمادگی مشروط ترکیه برای آغاز میانجیگری میان سوریه و رژیم اسرائیل

نخست وزیر ترکیه که به سوریه سفر کرده از آمادگی کشورش برای آغاز میانجیگری میان تل آویو و دمشق در صورت درخواست طرفین خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از آسوشیتدپرس،"رجب طیب اردوغان" که در جمع خبرنگاران سخن می گفت در ادامه افزود : آنکارا مایل به ازسرگیری میانجیگری میان سوریه و اسرائیل است.

اردوغان در ادامه تاکید کرد : سران تل آویو معتقدند که من رویکردی مغرضانه علیه اسرائیل دارم.

نخست وزیر ترکیه گفت در صورت خواست دو طرف، کشورش آماده‌ ازسرگیری میانجیگری در گفتگوهای غیر مستقیم صلح بین سوریه و رژیم صهیونیستی است.

مناسبات بین رژیم صهیونیستی و ترکیه از زمان جنگ غزه رو به تیرگی نهاد و اردوغان شدیدا سیاست‌های این رژیم را مورد انتقاد قرار داد. 

کد مطلب 1005657

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