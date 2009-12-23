آمادگی مشروط ترکیه برای آغاز میانجیگری میان سوریه و رژیم اسرائیل

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از آسوشیتدپرس،"رجب طیب اردوغان" که در جمع خبرنگاران سخن می گفت در ادامه افزود : آنکارا مایل به ازسرگیری میانجیگری میان سوریه و اسرائیل است.

اردوغان در ادامه تاکید کرد : سران تل آویو معتقدند که من رویکردی مغرضانه علیه اسرائیل دارم.

نخست وزیر ترکیه گفت در صورت خواست دو طرف، کشورش آماده‌ ازسرگیری میانجیگری در گفتگوهای غیر مستقیم صلح بین سوریه و رژیم صهیونیستی است.

مناسبات بین رژیم صهیونیستی و ترکیه از زمان جنگ غزه رو به تیرگی نهاد و اردوغان شدیدا سیاست‌های این رژیم را مورد انتقاد قرار داد.